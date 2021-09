Federica Marinari, Festival di Castrocaro/ Quella volta a The Voice, poi Amici per..

Federica Marinari cerca il colpo grosso nella finale del Festival di Castrocaro 2021. La ventisettenne, classe 1993, è tra le concorrenti finaliste di questa sera e secondo gli addetti ai lavori ha tutte le carte in regole per arrivare fino in fondo. Andiamo dunque a scoprire qualcosina in più sul suo conto, cominciando dalle competizioni che l’hanno messa a dura prova già in tenera età. A partire già dai sedici anni, infatti, Federica prende parte a diverse competizioni locali, nazionali e internazionali.

Si esibisce in Russia, Polonia, Bielorussia, Ucraina, Lituania e Moldavia dove mette in mostra capacità canore in concorsi di altissimo livello. Nel 2014 Federica Marinari acquisisce una certa popolarità in ambito televisivo per la partecipazione al famoso programma “The Voice”, il talent show di Rai Due, grazie al quale migliora dal punto di vista della consapevolezza e dell’esperienza.

Federica Marinari, più forte e matura dopo Amici di Maria de Filippi

Il primo singolo di Federica Marinari arriva nel 2015, quindi ha ormai compiuto sei anni. Benché sia passato diverso tempo il brano “Una vita senza me”, rappresenta ancora una tappa importante per la ventisettenne. Con quel brano infatti la cantante identifica un periodo molto difficile della sua vita, un periodo complesso che però le ha permesso di crescere come donna e di concentrarsi sulle sue vere passioni.

Con quel brano ha partecipato alla ventesima Edizione del Premio Lunezia, poi è arrivata la chiamata da Singapore per un concerto al Rotary Club Singapore. Poco dopo in Sardegna canta al Jaguar e Land Rover, mentre nel 2019 si materializza la consacrazione partecipando ad Amici di Maria de Filippi. Un’esperienza che spinge Federica a realizzare lo Strade Tour, una serie di mini-live per le strade delle città più importanti d’Italia.

