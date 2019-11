Federica Moro/ L’ex Miss Italia, 54 anni e non sentirli: “che classe” (Vieni da me)

54 anni e non sentirli. Bellissima esattamente come quando, nel 1982, vinse Miss Italia, Federica Moro si racconta al pubblico di Vieni da me. Ospite della puntata di Ognissanti del programma di Raiuno condotto da Caterina Balivo, Federica Moro torna in tv per raccontare la sua nuova vita. Per l’ex Miss Italia che, nel corso degli anni, ha anche fatto l’attrice diventando la protagonista di una delle serie tv più amate come College e recitando anche accanto ad Adriano Celentano nel film “Segni particolari: Bellissimo”, la partecipazione a Vieni da me è un appuntamento speciale che ha voluto ricordare a tutti i fans. “Sono venuta da te! Caterina Balivo ed è stato molto piacevole! Ci vediamo oggi su Rai 1, dalle 14,30 a ‘Vieni da me’. Ps. Buona festa di Ognissanti a tutti!”, ha scritto la Moro postando una foto che ha letteralmente conquistato tutti i fans. “Che classe”, “sei sempre bellissima”, “sempre incantevole“, scrivono i followers.

FEDERICA MORO, L’AMORE CON IL MARITO MATTEO DEL CARRATTORE

A rendere bellissima, serena e felice la meravigliosa Federica Moro è l’amore. L’ex Miss Italia, infatti, ha da poco festeggiato i due anni di matrimonio con il marito Matteo Del Carratore. L’amore di Federica Moro e di Matteo Del Carrattore è grande e importante. I due, infatti, nonostante siano sposati solo da due anni, in realtà, si amano da ben 17 anni. La loro è una coppia solida che vive il sentimento lontano dalle luci dei riflettori. Lontana dalla televisione, Federica Moro ha comunque trovato la propria strada grazie all’amore che prova per il marito a cui, in occasione dell’anniversario, ha dedicato delle parole speciali. “All’inizio è facile , è far durare una relazione la vera magia. Stiamo insieme da quasi 17 anni, siamo sposati da 2,quanta ‘strada’insieme“, ha scritto Federica Moro dimostrando che, per far durare una storia, è necessario anche affrontare difficoltà”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA