Infortunio Francesco Paolantoni a Ballando con le stelle 2024, Milly Carlucci preoccupata: “Sta davvero male”

Dopo Massimiliano è tempo di un altro infortunio nella pista da ballo dello show di Rai1. C’è stato l’infortunio Francesco Paolantoni a Ballando con le stelle 2024. Dopo esseri esibito per ultimo la scorsa settimana ed essersi molto demotivato per i bassi voti ricevuti dalla giuria, Francesco Paolantoni si è fatto male durante le prove. Non ha spiegato nel dettaglio cos’è successo ma nella breve clip introduttiva si è visto particolarmente sofferente steso sul divano. “Di solito mi dure tre, quattro giorni io però per sabato spero di stare meglio” ha ammesso amareggiato e provato l’attore partenopeo.

Nonostante l’infortunio Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina si sono esibiti in una Salsa e subito dopo la puntata Milly Carlucci ha confermato: “Devo dire che purtroppo la condanna di chi fa comicità è quella di non essere mai completamente creduto. Per cui uno sta malissimo ma tu dici ‘sta giocando’. Io posso testimoniare, senza entrare troppo nella descrizione medica, che lui è stato veramente male, male, male, rovinato per tutta la settimana. Oggi è arrivato ed ha messo insieme quello che ha potuto fare”

Selvaggia Lucarelli attacca Francesco Paolantoni: “Non sei l’unico ad avere infortuni, sembra non te ne freghi nulla”

La giuria è stata molto comprensiva con Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle 2024. Carolyn Smith ha sottolineato com’è difficile stare in pista nonostante tutto. Ivan Zazzaroni, invece, ha rivelato che cos’ha il comico con una battuta: “Trovo molto divertente che un comico si sia ammalato di diverticolite.” Fuori dal coro Selvaggia Lucarelli ha attaccato Francesco Paolantoni: “Non sei stato l’unico ad avere avuto degli infortuni, c’è stata Luisella Costamagna. Io ho sempre avuto l’idea che a te non te ne fregasse nulla di stare qui e credo che questo acciacco hai la scusa per poter dare poco.” “Io devo sottolineare il coraggio di una persona che ieri sera gattonava ed oggi ha trovato il coraggio di venire qui.” ha concluso Milly Carlucci.