Tra le protagoniste di questa edizione di Ballando con le stelle troviamo la bellissima Federica Nargi, ex velina di Striscia la notizia che si sta godendo l’esperienza nel dancing show di Rai1 e risulta tra l’altro essere tra le favorite per la vittoria finale nel programma. Federica Nargi nei giorni scorsi si è soffermata sulla presunta gelosia del compagno di vita Alessandro Matri nei confronti di Luca Favilla, commentando la situazione che la vede impegnata nel dancing show tra le braccia del professore di ballo:

“La preoccupazione c’è, come in tutti i lavori” ha confidato l’ex collega di Costanza Caracciolo. E c’è chi sui social ha notato una particolare sintonia tra Federica Nargi e Luca Favilla, che si stanno mettendo in mostra a Ballando con le stelle per doti e qualità, e se ci fosse altro? La ballerina rassicura i fan, ma la gelosia di Alessandro Matri resta…

Federica Nargi e l’amore per le figlie: “Spero che capiscano una cosa”

L’esperienza a Ballando con le stelle sta facendo trascorrere molto tempo a Federica Nargi lontano da casa, la celebre ballerina si è espressa sul rapporto con le figlie, ammettendo di essere consapevole delle nostalgia che le piccole provano nei suoi confronti, ora che è passato diverso tempo dall’esperienza nel format e dancing show.

“So che manco loro da morire, dopo un mese e mezzo iniziano a chiedere di me, in particolare la più piccola, Beatrice. A scuola piange, le manco; ho cercato di farle capire che mamma lavora. Spero che questa esperienza serva alle mie figlie per capire che, se vuoi realizzare un sogno, devi crederci e lavorare” ha raccontato Federica Nargi a Ballando con le stelle. La sua bravura però la costringerà a restare lontano dal programma ancora per diverse settimane, senza dubbi.

