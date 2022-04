Federica Nargi e figlie aggredite dai gabbiani nel laghetto/ Matri le salva remando

Federica Nargi e le figlie: aggressione gabbiani a Roma

Piccola disavventura per Federica Nargi e per le sue due figlie, Sofia e Beatrice. La showgirl aveva approfittato del bel tempo primaverile per godersi una giornata di totale relax in famiglia insieme all’ex calciatore Alessandro Matri. Come meta era stata scelta Villa Borghese, a Roma, ma durante un giro in barca nel laghetto la tranquillità sarebbe stata interrotta da una aggressione da parte di alcuni gabbiani a scapito della Nargi e delle sue bambine.

Federica Nargi è Sylvie Vartan, Tale e Quale Show 2021/ Commuove il finto De Sica

E’ stato il settimanale Nuovo, come riporta GossipeTv.com, a documentare l’aggressione subita da Federica Nargi e dalle sue figlie da parte di alcuni gabbiani, forse attratti dalle merende delle bambine. Come una vera e propria mamma coraggio però, l’ex Velina di Striscia la Notizia non s’è persa d’animo ed ha prontamente difeso le piccole mentre Matri ha cercato di portare in salvo le sue donne remando. La disavventura fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi per l’intera famiglia che non ha subito alcuna conseguenza.

Matrimonio Federica Nargi e Alessandro Matri/ Spuntano data e location!

Federica Nargi e Alessandro Matri verso il matrimonio?

Nel frattempo, gabbiani a parte le indiscrezioni parlano con sempre maggiore insistenza dell’imminente matrimonio tra Federica Nargi ed il compagno Alessandro Matri. A quanto pare, dopo dieci anni di relazione solida e due figlie, la coppia sarebbe pronta a pronunciare il fatidico “sì” la prossima estate. Al momento però non si conoscono ulteriori dettagli ma dalle ultime indiscrezioni finora trapelate il grande giorno dovrebbe celebrarsi a Formentera, a fine giugno.

Proprio alle Baleari Federica Nargi e Alessandro Matri sono stati in vacanza la prima volta insieme molti anni fa ed ogni estate vi fanno ritorno insieme alle figlie che oggi hanno rispettivamente 5 e 3 anni. Non è un caso se in passato la Nargi aveva definito Formentera l’isola del loro cuore. Ed ora, a quanto pare, potrebbe essere il teatro perfetto di un matrimonio indimenticabile che potrebbe vedere la presenza di molti ospiti vip tra cui Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, particolarmente legati alla coppia. Dopo il matrimonio, non è escluso che Federica e Alessandro possano decidere di allargare ulteriormente la famiglia con l’arrivo di un terzo figlio.

Alessandro Matri e Federica Nargi/ Lei: "una volta a letto ho finto orgasmo e lui.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA