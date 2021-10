Federica Nargi è Heather Parisi a Tale e quale Show/ Riuscirà a convincere i giudici?

Federica Nargi pronta a imitare Heather Parisi per riscattarsi?

La scorsa settimana è stata Federica Nargi la prima a esibirsi e nella puntata di Tale e Quale Show di oggi 15 ottobre, imiterà Heather Parisi. Sicuramente per la showgirl l’esperienza nel programma di Carlo Conti è tutt’altro che facile e la nuova sfida che l’aspetta stasera è tutt’altro che in discesa. Intatti Federica Nargi si troverà a interpretare Heather Parisi che con i suoi balletti e presenza scenica ha conquistato intere generazioni. Quindi per lei non sarà solo una sfida canora ma facilmente dovrà districarsi in una coreografia che facilmente la coinvolgerà in qualche passo di danza. Riuscirà a convincere i giudici con la sua imitazione?

Com’è andata la scorsa puntata nell’imitazione di Daniela Goggi a Tale e quale show?

La scorsa puntata di Tale e quale Show ha visto Federica Nargi nei panni di Daniela Goggi, ovvero sorella della giudice Loretta, la quale ha cantato Oba ba luu ba. Federica era vestita da fata e i ballerini da pirati, elfi e maghi. Proprio Daniela Goggi ha fatto la spettatrice segreta è ha chiesto se le sue ali fossero leggere, in quanto le sue, ai tempi, erano invece pesanti e le ha augurato buona fortuna per la performance. In seguito ha continuato dicendo che non conosce quella donna, riferendosi alla giudice, sua sorella, Loretta Goggi. Quest’ultima ha aggiunto che Daniela da piccola veniva chiamata Trilly, come la fatina di Peter Pan e ha continuato dicendo che l’esibizione avrebbe dovuto farla in ginocchio, in quanto Federica Nargi è invece molto alta. Cristiano Malgioglio ha detto di essere ritornato un bambino, ma il mago non ha funzionato con lei questa sera.

Giorgio Panariello ha detto che il suo collega è subito partito in quarta e che è stato invece tutto bello. Asia Argento, imitata da Francesca Manzini, ha detto che lei si è divertita molto. Dopo l’esibizione di Federica Nargi, ex Velina di Striscia la Notizia, Loretta Goggi fa un sorrisetto e dice che lei non è una fata, ma è una fata fatona, in quanto ha un bel fisico. Alla fine dell’esibizione è venuta proprio Daniela, con la quale ha rifatto un pezzettino della canzone. Federica Nargi è arrivata al decimo posto, con 35 punti.

Carlo Conti è sceso quindi nel pubblico ed è andato verso il marito, ovvero Alessandro Matri, l’ex calciatore di Cagliari e Juventus. Ha fatto finta di non conoscere l’uomo e gli ha chiesto se conosce la ragazza che era sul palco e lui risponde che purtroppo si. Di certo non è stata una risposta molto romantica e dolce e questo ha fatto scatenare i fan su Twitter, pensando che i due siano coinvolti in una crisi di coppia.

