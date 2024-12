Federica Nargi e Luca Favilla nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2024 si sono esibiti con un tango argentino sulle note di Roxanne convincendo ancora una volta pubblico e giuria. A cominciare dalla presidente di giuria Carolyn Smith che ha sottolineato: “tra la bellissima musica e la bellissima Federica, Luca sta diventando veramente grande non volevo finisse l’esibizione. Era troppo corta, volevo durasse almeno 5 minuti. Veramente bella, molto elegante e morbida. La cosa che mi piace, mi sbilancio per la prima volta: la gara è lì tra te e Bianca. Una ha uno stile molto morbido molto più flessibile, l’altro più resistente. Due stile all’opposto, ma bravi bravi”.

Complimenti anche da Ivan Zazzaroni: “quello che mi piace di questa coppia è Luca perchè fa prevalere lei, lui non pensa a se stesso, pensa a te. Sei di una bellezza sconvolgente”. Selvaggia Lucarelli, invece, ha ironizzato “rischiate solo di fare la bruttissima fine di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice cioè di diventare troppo perfetti. Attenti!”. Una battuta che ha fatto infuriare il pubblico in studio con la giurata che ha prontamente precisato “è una battuta dai!!”. Infine Fabio Canino: “non abbiamo tempo, ma bravi, bravi bravi”.

Federica Nargi e Luca Favilla puntano alla finale di Ballando con le Stelle 2024

Il tango argentino di Federica Nargi e Luca Favilla a Ballando con le Stelle 2024 ha conquistato non solo la giuria, ma anche il pubblico da casa. Sui social è stato un tripudio di voti e commenti positivi per la ex velina di Striscia La Notizia che è tra le favorite alla vittoria di Ballando. “La migliore” scrive un utente a cui fa un eco il commento di un altro che precisa – “Molto eleganti”. Non solo, c’è chi si è ricreduto vedendola sulla pista da ballo: “Pensavo che fosse un’insipida sguaiata. Invece è semplicemente perfetta!!” e “Bella, solare, leggera, Federica Nargi per me è stata una piacevole scoperta a Ballando”. E ancora: “Meravigliosa”, “Che bella che è, oltre che brava” e chi senza girarci troppo intorno precisa “i più bravi, Favilla fa faville”.

Non mancano dei commenti negativi come quello di un utente che scrive “a me dà l’ impressione sia raccomandata”, mentre un altro sottolinea non solo la sua bellezza, ma anche il suo non piangersi addosso “oltre ad essere bella e molto brava non è mai piagnucolosa e pesante” e chi è pronto a scommettere sulla sua vittoria “Vincerà lei. Seconda la Pellegrini e terza la Guaccero (purtroppo!)”.