Non solo le figlie Sofia e Beatrice, nella vita privata di Federica Nargi ci sono ovviamente suo marito Alessandro Matri e l’amata sorella Claudia. Spesso paragonate per l’incredibile somiglianza fisica, le due sorelle hanno molto in comune e a volte vengono persino scambiate per “gemelle”. A distinguere Federica e Claudia è il percorso professionale e l’approccio alle luci dei riflettori: mentre Federica Nargi è molto più audace ed espansiva, Claudia non disprezza la privacy e la riservatezza.

Eppure sui social, anche Claudia cresce e mette il turbo con il numero di fan che lievita giorno dopo giorno. Merito di tanti scatti meravigliosi in giro per il mondo, dove non dimentica mai di sfoggiare il suo splendido sorriso. Per quanto riguarda Alessandro Matri, Federica e suo marito stanno insieme da diversi anni ma lei sente di essere innamorata come il primo giorno. L’amore va a gonfie vele e lei non potrebbe chiedere di meglio.

In una intervista rilasciata a Diletta Leotta nel podcast Mamma Dilettante, Federica ha speso parole al miele per Alessandro Matri, che definisce un ottimo marito e un padre straordinario. “La maggior parte delle volte è la vittima, si fa truccare, pettinare, fare le treccine”, ironizza l’ex velina parlando del compagno.

“Alessandro un bravissimo papà, diciamo che l’ho messo a lavorare con le bambine fin da subito”, ha detto la Nargi, che non fa mistero di sicutere con lui per la gestione delle piccole di casa. Se alcuni argomenti sono spinosi, l’intesa sotto le lenzuola non lo è: “Stiamo insieme da quindici anni, se il ses*o non funzionasse saremmo alla frutta”, ironizza ancora Federica Nargi.

