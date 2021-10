Federica Nargi è Jennifer Lopez/ Un altro flop assicurato a Tale e quale show 2021?

Federica Nargi è Jennifer Lopez nella terza puntata di Tale e quale show 2021 e quello che ci spunta sulla testa è un grande punto interrogativo. La bella morettina non ha sicuramente il fisico dell’artista internazionale e questo non gioca a suo favore. I lineamenti sono diversi e anche le curve non sono molto accentuate come quelle della compagna di Ben Affleck.

Siamo sicuri che il trucco del programma di Carlo Conti faccia miracoli ma questa volta ci vorrà un po’ più di questo per riuscire a risollevare le sorti della Nargi che in classifica non è messa poi così bene. Tutto è possibile quando si parla dello show di Rai1 ma noi prevediamo un’altra bocciatura perché anche la vocalità e il fatto che sul palco si dovrà ballare, sono tutte cose che complicheranno la vita di Federica Nargi questa sera, riuscirà a spuntarla?

Federica Nargi è Jennifer Lopez nella terza puntata di Tale e quale show 2021

La settimana scorsa Federica Nargi è stata l’ultima ad esibirsi in Tale e quale show 2021 e questo non l’ha aiutata in visibilità ma sicuramente i giudici per lei non hanno avuto parole terribili. Sul palco venerdì scorso la bella morettina ha portato Non mi basta più imitando Baby K e a quel punto Loretta Goggi e i suoi si sono complimentati per il trucco e per la vocalità. Unica nota stonata è stata quella di Giorgio Panariello.

L’attore è finito sotto la lente in questi giorni per via delle accuse di Alba Parietti che ha lasciato intendere come quando si tratti di lei e di Federica Nargi, Panariello non dica mai la verità fino in fondo girando intorno alle parole e facendo delle differenze con gli altri concorrenti, questa sera l’attore risponderà?

