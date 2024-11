Federica Nargi e Luca Favilla, l’ex velina ha stupito tutti: Ballando con le Stelle da protagonista e…

Federica Nargi e Luca Favilla hanno fatto una grande stagione a Ballando con le Stelle. Sempre, o quasi, al massimo, si sono ritagliati un ruolo da protagonisti nel corso del talent. L’ex velina si è messa in gioco con grande serietà, attenzione e impegno, ottenendo riscontri lusinghieri in ogni puntata. Federica Nargi non ha il ballo nel sangue, ma come donna dello spettacolo ha dimostrato di saperci fare, regalando performance coinvolgenti, intense ed emozionati.

Federica Nargi, chi è: "Mio marito Alessandro Matri geloso di Luca Favilla?"/ Web scatenato

Merito del suo coach Luca Favilla, con cui sta lottando per un posto in finale. A nostro avviso la showgirl ha ottime possibilità di arrivarci da favorita, considerando quanto abbiamo visto fino ad oggi. Federica Nargi ha anche raccontato molto di sé, attraverso il ballo, sciogliendo quell’apparenza che forse era semplicemente una corazza.

Chi sono le coppie semifinalisti di Ballando con le stelle e ripescaggio/ Federica Nargi e Pellegrini avanti

Ballando con le Stelle, Federica Nargi e Luca Favilla sognano in grande e puntano al titolo?

Sui social e non solo, Federica Nargi e Luca Favilla hanno fatto scintille. Anche sbriciando i commenti degli addetti ai lavori, la coppia di Ballando con le Stelle ha ottenuto voti piuttosto alti. E non è un caso che l’ex velina abbia trascorso questa edizione nei piani alti della classifica. Qualcuno l’ha sottovalutata probabilmente ma lei non molla un centimetro e si prepara per stupire ancora.

Questa sera, sabato 30 novembre, è pronta a regalare ai fan e al pubblico una coreografia da strappare il fiato. Nel frattempo cercherà di insidiare Bianca Guaccero in una lotta la titolo sempre più bollente e appassionante, ma per certi versi anche incerta. Federica Nargi e Luca Favilla ce la metteranno tutta per rendere straordinaria un’avventura che comunque resterà indimenticabile.

Federica Nargi: "Vincitrice Ballando con le stelle 2024? Ecco perché voglio arrivare in finale"/ "Ci tengo"