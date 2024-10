Federica Nargi è una delle grandi protagoniste del programma tv Ballando con le Stelle, trasmissione che va in onda il sabato sera e che vede la conduzione di Milly Carlucci. Federica è stata per anni la velina mora sul bancone del noto programma Mediaset Striscia La Notizia, arrivò a quel programma mediante la trasmissione Veline.

Per quel che riguarda la vita privata Federica fa coppia fissa con l’ex calciatore Alessandro Matri e i due hanno due figlie ancora piccole. Federica si è subito adattata a questo programma dove fa coppia con il ballerino Luca Favilla. I due sembrano trovarsi a meraviglia ed hanno riscosso tanti consensi. La coppia viene vista come una delle papabili alla vittoria finale e la giuria adora Federica e il suo partner di ballo.

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle la Federica Nargi ha indossato una tutina scintillante come una versione di Elvis Presley al femminile ed ha incantato i fan. Voti alti e sia il pubblico che la giuria gradisce il lavoro della donna che sta esprimendo ottime prestazioni e che candidano la Nargi ad essere una delle favorite e probabilmente la principale rivale di Bianca Guaccero.

Federica Nargi e un curioso look a Ballando con le Stelle

Con il passare delle puntate la showgirl e attrice oltre che modella ha evidenziato le sue qualità e anche nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle la giuria ha esaltato le doti di ballo (e non solo) della Nargi. Il primo è stato Ivan Zazzaroni che – oltre a elogiare le qualità della coppia – ha esaltato la bellezza di Federica definendola come strepitosa. Federica Nargi potrebbe essere quindi la vera rivale per la vittoria di Bianca e vedremo tutto nelle prossime settimane.

Tra un fastidio delle altre donne (vedi Lucarelli) e altri commenti in generale la coppia ha avuto voti altissimi con diversi 10 e una sentenza che fa riflettere molto in vista delle prossime giornate di gara. La stessa Selvaggia ha elogiato molto donna e ha commentato nel corso dell’ultima puntata: “Io credo che sei all’altezza di Bianca Guaccero e anzi penso puoi crescere ancora molto”.

Una sentenza che ha visto l’approvazione degli altri membri della giuria e del pubblico con molti che hanno apprezzato. Da sottolineare nell’ultima esibizione non solo l’aspetto estetico o il lavoro di ballo della coppia ma anche il curioso look con Federica Nargi che ha per l’occasione esibito un particolare ciuffo e ancora più particolare il look del compagno di ballo che ha portato a qualche sfottò di Mariotto, tra le risate generali.