Federica Nargi è Romina Power, Tale e Quale Show/ Canterà Felicità? Ci sarà la sorpre Al Bano?

Federica Nargi con l’imitazione di Romina Power riuscirà a fare una prova convincente?

Federica Nargi interpreterà Romina Power a Tale e Quale Show. La ragazza probabilmente canterà e ballerà sulle note di “Felicità“, cantata al Festival di Sanremo nel 1982 insieme ad Al Bano. I due, inoltre, arrivarono in seconda posizione. Sicuramente la Nargi si impegnerà al massimo delle sue capacità anche per questa esibizione, sperando di trovare sui social commenti decisamente meno offensivi. Bisogna dire però, che Federica Nargi è stata molto fortunata a dover interpretare Romina Power: infatti è poca la difficoltà a livello vocale, poiché la Power ha un modo di cantare quasi sussurrato e la sua estensione vocale non è poi così tanto impegnativa da riprodurre. Anche a livello coreografico la Nargi non dovrà impegnarsi particolarmente, poiché Romina non era solita ballare o muoversi in modo eccessivo durante le sue esibizioni.

Per quanto riguarda l’estetica, anche qui non ci saranno cambiamenti molto significativi, però sarà importante riprodurre lo stile di abbigliamento caratteristico di Romina: gonne lunghe o larghi completi colorati. Sicuramente si tratta di un personaggio che si potrebbe abbinare alle sue caratteristiche fisiche, ovviamente legate a quando la Power era una splendida ragazza come lei. Vedremo come se la caverà.

Federica Nargi, com’è andata la scorsa settimana a Tale e quale show con l’imitazione di Heather Parisi?

La seconda ad esibirsi è stata Federica Nargi: modella di professione. La Nargi ha invece dovuto cimentarsi in un’imitazione di Heather Parisi. Federica Nargi, oltre a prendere lezioni di canto, ha dovuto esercitarsi molto anche nel campo della danza, per poter imitare al meglio tutti i passi di Heather, passi come ad esempio la gamba alzata in alto durante le indimenticabili esibizioni della Parisi. Prima dell’esibizione è stato trasmesso un divertente video che mostra la Nargi esercitarsi in qualsiasi luogo: un parcheggio, a casa, in compagnia del marito, in sala di ballo con coreografi e ballerini. La canzone assegnata a Federica Nargi è “Disco bambina”, sigla di Fantastico 2 nel 1979. I social erano divisi in due fazioni durante (e dopo) l’esibizione di Federica Nargi: c’era chi aveva gradito la showgirl nei panni di Heather Parisi, ma c’era anche chi si è divertito ad ironizzare e scherzare su un’interpretazione non esattamente al top. Anche se bisogna dirlo, Federica andrebbe premiata già solo per il coraggio che ha nel fare certe esibizioni. Per chi non è affine al mondo della musica, risulta ancora più difficile imitare, soprattutto quando si tratta di un personaggio del calibro della Parisi, dove la danza è elemento fondamentale dell’esibizione. Il costume era perfetto, uguale a quello originale indossato da Heather alla fine degli anni Settanta.

Per quanto riguarda i giudici, Malgioglio ha fatto i complimenti per la coreografia, definendola bellissima. Criticata però l’energia della Nargi, che risulta quasi nulla in confronto a quella di Heather Parisi. Ha commentato anche in modo quasi ironico l’accento di Federica Nargi durante l’esibizione, paragonandolo a quello di Stanlio (del duo comico Stanlio e Ollio). Loretta Goggi invece ha sottolineato che Federica Nargi sta regalando al pubblico e alla giuria momenti di show, ovvero momenti divertenti dove si balla e si canta. Si è inoltre complimentata per la versatilità della modella. Complimenti anche da parte di Panariello, che ha speso parole positive anche nei confronti dei make-up artist e da parte di Salemme, che ha definito l’esibizione di Federica molto carina, divertente e colorata. Nella classifica finale, sommando tutti i voti (giuria, concorrenti e voti social), Federica Nargi si piazza al nono posto, con 36 punti.



