Federica Nargi è Sylvie Vartan, Tale e Quale Show 2021/ Le difficoltà di questa sfida

Federica Nargi avrà la carica sensuale di Sylvie Vartan nell’ultima puntata di Tale e quale show?

Federica Nargi dovrà confrontarsi con il personaggio di Sylvie Vartan nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2021 in onda oggi, 5 novembre 2021. La showgirl ha accettato una prova piuttosto complicata, visto che non è una cantante, ma è riuscita a dire la sua in maniera decisamente interessante. Abile nel gestire soprattutto il palcoscenico, cosa che era brava a fare anche prima, ha abbinato una voce molto intonata e in grado di muoversi da una tonalità all’altra. La Vartan era anche un grande personaggio e con la sua sensualità Federica avrà la possibilità di provare a conquistare il pubblico. Di certo non sarà una prova facile, ma lei ha davvero tutto per destare una buona impressione.

Federica Nargi è Cristina d'Avena, Tale e Quale Show/ Una voce non facile da imitare

Com’è andata Federica Nargi nella scorsa puntata di Tale e quale show 2021?

Tra le protagoniste dell’ultima puntata di Tale e quale show l’ex velina Federica Nargi è stata chiamata ad indossare i panni della regina delle colonne sonore più amate dei cartoni animati: Cristina D’Avena. La canzone proposta è la famosissima sigla del cartone Occhi di Gatto. Al netto di una fisionomia molto diversa, la Nargi è riuscita a calarsi in modo soddisfacente nei panni dell’altra star; la showgirl raggiunge il palco con un’acconciatura ondulata e castana, un make up molto naturale, una semplice camicia bianca ed un’ampia e lunga gonna a fiori che richiama perfettamente il look sognante e fanciullesco della cantante. Ma come hanno reagito giudici di fronte a questa simpatica interpretazione? Loretta Goggi è apparsa soddisfatta dell’esibizione della Nargi, sottolineando che nonostante alcune imprecisioni d’intonazione nella parte iniziale, la concorrente è riuscita successivamente a riprendersi; il suo voto è 6.

Alessandro Matri, compagno Federica Nargi/ Sempre più innamorato delle sue princess

Panariello si è detto molto divertito e ha definito Federica buffa e molto a suo agio nell’interpretazione della sigla di Cristina D’Avena, per questo le ha assegnato 8 punti. Non è stato dello stesso parere l’intransigente Cristiano Malgioglio che ha fornito un giudizio negativo non solo sull’esibizione appena vista ma sull’intero percorso nel programma della Nargi; Malgioglio nello specifico sottolinea la differenza tra la voce gioiosa della D’Avena e quella impaurita della Nargi. Il voto è 6, ma il giudizio a commento sa tanto di bocciatura per l’ex velina. Certamente meno severo il quarto giudice della puntata di Tale e quale show 2021, quel Lapo Elkann interpretato da Ubaldo Pantani, che ha espresso apprezzamenti nei confronti dell’esibizione della Nargi assegnandole 7 punti. Sui social è poi arrivato anche il commento della vera Cristina D’Avena che, al corrente dell’esibizione, ha inviato il suo in bocca al lupo alla Nargi su Twitter facendole i suoi complimenti per quanto portato in scena, definendola bravissima. Il suo parere non è servito però a migliorare la classifica di Federica, relegata all’ultimo posto in graduatoria. Nella puntata di questa sera la Nargi dovrà interpretare Sylvie Vartan, prima rock girl francese a cantare e ballare contemporaneamente. Riuscirà nel difficile compito? La sua esibizione sarà in grado di spazzare via lo scetticismo che aleggia sulle sue qualità di interprete?

LEGGI ANCHE:

Federica Nargi è Romina Power, Tale e Quale Show/ Nessun Albano, per lei solo Matri

© RIPRODUZIONE RISERVATA