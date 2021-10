Federica Nargi è Cristina d’Avena, Tale e Quale Show/ Una voce non facile da imitare

Chi imiterà oggi a Tale e quale show 2021 Federica Nargi?

Federica Nargi sarà Cristina d’Avena nella puntata di Tale e Quale Show di oggi, 29 ottobre 2021, in onda in prima serata su Rai 1. La showgirl ha dimostrato di essersi calata alla perfezione all’interno del programma anche se non aveva mai cantato prima in pubblico. Ha dimostrato di avere talento e forza nella gestione della voce anche se alla fine la produzione è stata anche abbastanza generosa finora proponendole artisti alla sua portata con prove in cui poteva mostrare anche la sua bravura nel muoversi oltre che nel cantare. Ora si propone per lei una sfida non facile perché se all’apparenza Cristina D’Avena è stato più personaggio mediatico che una cantante alla fine ha dimostrato di avere una voce straordinaria in grado di fare acuti veramente notevoli. Riuscirà Federica ad avvicinarsi a questa prova?

Federica Nargi, com’è andata la prova Romina Power l’ultima puntata di Tale e quale show 2021?

Federica Nargi ha imitato Romina Power con la canzone Acqua di mare a Tale e quale show 2021, che tratta il tema degli amori estivi che finiscono con l’inizio dell’autunno. Il pubblico ha fatto una standing ovation e anche gli altri concorrenti hanno apprezzato la performance. Il finto Platinette ha detto che secondo lui è stata molto Power, proprio come Romina e Panariello ha detto che fino alla fine è stata brava a tenere il personaggio. Loretta Goggi ha detto che l’imitazione è stata leggermente ambigua e non è stata una delle sue migliori interpretazioni. Cristiano Malgioglio ha detto che dall’inizio alla fine è stata calante e avrebbe preferito il ballo del qua qua, in quanto sarebbe stata più brava.

Federica Nargi nella sesta puntata di Tale e quale show è arrivata ottava in classifica, con 35 punti e nella prossima vestirà i panni di Cristina D’avena. Lei ha cantato Acqua di mare come Romina Power nell’anno 1969 con un’ondivaga intonazione, secondo il giudice Loretta Goggi. Nella scorsa puntata Federica Nargi ha cantato Felicità, pezzo cantato da Romina a Sanremo del 1982 con Al Bano e i due sono arrivati secondi. Federica si è dovuta impegnare molto per questa esibizione, anche se a livello vocale non è troppo difficile da imitare, in quanto l’artista canta in modo sussurrato e la sua estensione vocale non è complicata da raggiungere.

Per la coreografia non ha dovuto lavorare molto, in quanto la Power di solito non si muoveva molto durante le sue performance e non ballava neanche. Per quanto riguarda l’aspetto estetico, non ci sono state molte difficoltà, ma lo stile di Romina invece si doveva imitare bene, in quanto caratteristico del personaggio. Lei era solita indossare delle gonne lunghe o completi colorati. Senza dubbio, a quei tempi Romina era un personaggio che si avvicina molto alle caratteristiche fisiche di Federica, quindi l’esibizione è stata molto vicina alla realtà. Nella puntata precedente del programma, invece Federica Nargi si è dovuta impegnare molto con l’interpretazione di Heather Parisi, in quanto si è dovuta esercitare abbastanza con il canto, ma anche con la danza.



