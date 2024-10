Federica Nargi difesa a spada tratta dalla figlia dopo l’esibizione a Ballando con le Stelle 2024

Curioso aneddoto raccontato da Federica Nargi a Ballando con le Stelle 2024. La showgirl riferisce di aver “trovato” sua figlia in condizione disperate dopo aver chiuso la sua prima esibizione nello show di Milly Carlucci. “Sono andato nel dietro le quinte ed era in videochiamata e piangeva disperata”, ha raccontato divertita Federica. Il motivo? La piccola era arrabbiata coi giudici che avrebbero punzecchiato parecchio la Nargi dopo la sua performance in pista da ballo.

In particolar modo la figlia di Federica ce l’aveva con Guillermo Mariotto: “Mi ha detto che mi aveva trattata male dopo il ballo ma io le ho risposto di non preoccuparsi, che non ha ancora visto nulla”. Un siparietto dolce e tenero, che è piaciuto moltissimo ai fan della Nargi e di Ballando con le Stelle.

Federica Nargi, dall’aneddoto sulla figlia al siparietto con Sonia Bruganelli

Da un momento tenero all’altro, non è passato inosservato lo scontro amichevole con Sonia Bruganelli. Dopo la puntata, Federica l’ha bonariamente accusata di averla chiusa in camerino mentre la collega rincarava la dose: “Le tue bambine hanno ragione…Il tuo ballerino ti tratta male…ti deve proprio azzoppare!”, ha tuonato l’ex moglie di Paolo Bonolis.

Per evitare fraintendimenti o polemiche, la Nargi sui social ha fatto intendere che si trattava di una semplice gag tra anche e non di un litigio vero e proprio. Dunque, tra Sonia e Federica scorre buonissimo sangue. “In realtà mi ama tanto”, si è affrettata a scrivere l’ex velina sotto il video.

