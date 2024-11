Ballando con le stelle 2024, Federica Nargi scoppia a piangere per il ricordo della nonna morta Giovanna: “Manca tantissimo”

Si è aperta in modo particolare la puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2024 in cui i concorrenti sono scesi in pista omaggiando le persone più care con le loro coreografie. E Federica Nargi, che è in coppia con Luca Favilla, con la sua esibizione ha voluto fare un omaggio alla nonna Giovanna. “È molto emozionante mi sta smuovendo tutti i ricordi. Nonostante mia nonna non ci sia più io parlo ancora con le e le credo aiuto.” ha premesso Federica che poi tratteggiando la nonna non ha trattenuto le lacrime.

Infortunio Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle: "Distorsione"/ Brutta caduta con Paolantoni: Video

Federica Nargi ha pianto nel ricordare la nonna Giovanna, morta un anno fa: “Lei per me era certezza, era immortale ed io sapevo di poter contare su di lei per qualsiasi cosa, poi vabbè anche nel momento in cui mia sorella non è stata bene lei c’è stata molto vicino, è stata vicino a me ed a mio padre e soprattutto a Claudia tantissimo.” E subito dopo la concorrente di Ballando con le stelle 2024 ha aggiunto: “È stata ed è la mia roccia, il mio esempio di amore, di coraggio e di forza e mi manca tantissimo, mi mancano le sue carezze e i suoi racconti.”

Anna Lou Castoldi in lacrime per nonna Daria Nicolodi: "Cerco di sentirla nel vento"/ Gesto con Asia Argento

Federica Nargi commossa: “Nonna Giovanna sarebbe fiera di me a Ballando con le stelle 2024”

Per Federica Nargi non è facile superare la morte della nonna, infatti, durante la sua toccante confessione ha ammesso di essere più riuscita a tornare a casa sua: “Non sono più tornata da quando è morta a casa sua perché non sono ancora pronta a non sentire più la sua voce urlare il mio nome. Però ogni tanto guardo il terrazzo e mi piace ricordarla mentre si affacciava.” Tuttavia è certa che sua nonna, da qualche parte, la guarda ed è felice per lei: “Sarebbe felicissima di vedermi qui perché mi diceva che avrebbe voluto vedermi a Ballando con le stelle 2024.” Federica Nargi con Luca Favilla ha ballato sulle note di Gocce di memoria di Giorgia.