Federica Nargi, la mancanza di nonna si fa sentire: “Era immensa e poi…”

Per Federica Nargi sua nonna era un po’ come una seconda madre. D’altronde avevano condiviso gioie e dolori, momenti belli e meno belli, l’una al fianco dell’altra, sempre col sorriso sulle labbra. Quando nel 2023 le ha detto addio per sempre, non è stato facile voltare pagina. Così quando parla di lei scappa la lacrimuccia e non potrebbe essere altrimenti, visto e considerato il legame che le univa profondamente.

Federica Nargi e Luca Favilla, Ballando con le stelle 2024/ Ora la Guaccero ha nuovi rivali per la vittoria

“Mi mancherà stare lì con te mano nella mano ad ascoltarti ore intere mentre emozionata mi raccontavi la storia della tua vita ed io puntualmente mi emozionavo insieme a te. Mi mancherà la tua immensa dolcezza, la tua semplicità e l’amore immenso per la vita, per non parlare della felicità nei tuoi occhi ogni volta che ti portavo uno scialle che tu tanto amavi”, la dedica scritta da Federica dopo la sua scomparsa.

Federica Nargi e rapporto con Luca Favilla: "Complicità e sinergia", vincono Ballando 2024?/ Giuria estasiata

I ricordi più belli e la dedica strappalacrime sui social

Oggi, se Federica partecipa a Ballando con le stelle, è anche per una sorta di promessa fatta a nonna Giovanna. In una intervista, infatti, la modella aveva confessato che il talent della Carlucci era uno dei suoi programmi preferiti ed è fiera e orgogliosa di aver realizzato un suo sogno.

Federica aveva instaurato un rapporto schietto e amorevole con lei da quando se ne è andata non è stato facile rialzarsi e disabituarsi a quei dolci rituali che le legavano quasi quotidianamente. “Vivrai per sempre nel mio cuore”, aveva scritto distrutta l’ex velina, dedicandole un post social dopo la scomparsa. Un momento duro per la Nargi, affrontato ovviamente con la sua famiglia sempre al suo fianco, in primis il marito Alessandro Matri.

Federica Nargi, chi è/ Da Veline all'amore con Alessandro Matri: insieme due figlie. Quando il matrimonio?