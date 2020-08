Federica Panicucci e Marco Bacini, dedica d’amore/ “Piscina bella, ma non come te”

Federica Panicucci e Marco Bacini sempre più innamorati. La coppia sta trascorrendo le vacanze in Toscana condividendo sui social anche i dolci momenti insieme. Nelle scorse ore, una bellissima Federica ha voluto mostrare ai proprio followers che la seguono con tantissimo affetto la bellezza del posto in cui avrebbe cenato. Al suo fianco c’è il compagno Marco Bacini con cui la conduttrice vive da tempo una splendida storia d’amore. Dopo qualche sorriso e battutina sull’uso del filtro usato per fare la storia, Federica dice: “Bella la piscina dietro”. Marco Bacini, alle sue spalle, aggiunge: “Bellissima, mai come te” per poi sorridere insieme alla compagna che continua ad incantare i fans per il fisico e la bellezza del suo viso.

FEDERICA PANICUCCI E MARCO BACINI INNAMORATISSIMI

A dedicare delle dolci parole d’amore non è solo Marco Bacini. Anche Federica Panicucci, negli scorsi giorni, pubblicando sul proprio profilo Instagram una bellissima foto di coppia, si è lasciata andare a parole importanti nei confronti del compagno che le regala ogni giorno amore e serenità. “E’ tutto più bello quando ci sei tu”, ha scritto la Panicucci a cui Bacini ha risposto con un “amore mio”. La storia tra la condttrice e Marco Bacini, dunque, diventa ogni giorno sempre più importante al punto che la Panicucci, in una recente intervista, non ha escluso la possibilità di poter, un giorno, convolare a nozze. Innamorati, uniti e molto complici, i due decideranno davvero di coronare il loro amore con i fiori d’arancio? In attesa di decidere, si godono la loro estate rigorosamente in Italia.



