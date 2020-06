Marco Bacini, compagno Federica Panicucci/ Insieme per uno spot tv sul lago di Como

Questo pomeriggio Federica Panicucci tornerà nel consueto salotto pomeridiano del sabato di Silvia Toffanin e inevitabilmente i riflettori torneranno ad accendersi anche sul suo compagno: nel nuovo appuntamento estivo con “Verissimo”, infatti, la 52enne conduttrice televisiva e oramai storico volto Mediaset parlerà infatti anche di Marco Bacini, il compagno col quale ha in programma di convolare prima o poi a giuste nozze. Entrato nella vita della bionda ex voce di Radio DeeJay, Bacini (classe ’76 e di poco più giovane di lei) è uno degli imprenditori italiani di maggior successo nel mondo non solo per via del marchio di moda di cui è proprietario, ma anche per le svariate collaborazioni con diversi volti noti dello showbiz nostrano e pure per via della linea di t-shirt “Let’s bubble” creata assieme proprio alla sua Federica. Anzi galeotto fu proprio quel progetto per far scoccare l’amore tra i due e oggi, a distanza di qual che tempo, la coppia ha cominciato a parlare di fiori d’arancio, pur senza dare una data certa ma spiegando in più di un’occasione che il lieto evento potrebbe celebrarsi “presto”. Che nella puntata di oggi ci si debba attendere un annuncio a sorpresa?

MARCO BACINI E FEDERICA PANICUCCI, SPOT TELEVISIVO ASSIEME E…

Intanto la coppia formata da Marco Bacini e Federica Panicucci è stata protagonista di recente sul Lago di Como di una giornata di lavoro, debitamente documentata sui rispettivi profili social: “Buona serata a tutti! Noi oggi una bella giornata di lavoro sul lago di Como” ha scritto Bacini su Instagram qualche ora fa, spiegando che lui e Federica erano impegnati a girare un nuovo spot televisivo che dovrebbe andare in onda il prossimo settembre. Nessun altro dettaglio su questa pubblicità ma altre immagini dal set le ha pubblicate invece la Panicucci che ha pure scherzato con la troupe presente sul posto: “No vabbè ma non puoi rovinarmi la Stories!” ha scherzato la diretta interessata con due suoi collaboratori mentre faceva una diretta su Instagram, colta di sorpresa da loro. In un altro post invece col suo smartphone ha ripreso Bacini in un momento di distrazione, scherzando bonariamente con lui in una delle pause delle riprese dello spot, tra un cambio d’abito e l’altro…





