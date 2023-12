Federica Panicucci: “Ecco qual è il segreto del successo di Mattino Cinque”/ “Nozze Marco Bacini? Nei piani”

Federica Panicucci sugli ottimi ascolti di Mattino Cinque News: “Premiato l’impegno della mia squadra”

Federica Panicucci è uno dei volti Mediaset storici. La conduttrice da 15 anni è al timone di Mattino Cinque News, contenitore mattutino di Canale5 che unisce di infotaiment in cui si alternato con successo gossip e cronaca. Il programma che conduce insieme a Francesco Vecchi ha una media altissima di ascolti e per questo il magazine Chi, durante un’intervista, le ha chiesto qual è secondo lei il segreto del successo. Federica Panicucci dopo aver premesso di non avere una risposta ha provato a dare una possibile motivazione: “Sono molto contenta che l’impegno della mia squadra venga premiato perché è un gruppo che lavora moltissimo per realizzare un programma che è molto gradito.”

In seguito Federica Panicucci con riguardo a cosa le piacerebbe condurre in televisione di diverso ha ammesso: “Sono molto contenta perché Mattino Cinque News è la mia casa, sono al quindicesimo anno, ho iniziato che i miei figli erano nati da poco ed adesso sono grandi. Sono contanta così, sono a disposizione dell’azienda e mi sento parte di una grande famiglia, conduco Mattino Cinque News per 220 giorni l’anno, poi il concerto di Natale e Capodanno, sono appagata.” Infatti Federica Panicucci, come ogni anni, condurrà il Concerto di Natale in Vaticano trasmesso lunedì 25 dicembre su Canale5 ed il Capodanno in Musica, entrambi appuntamenti pieni di ospiti.

Federica Panicucci ed il matrimonio con Marco Bacini: “È nei piani ma non c’è una data”

Durante l’intervista Federica Panicucci si è confessata a cuore aperto anche sulla sua vita privata. Ha due figli ormai grandi di 18 e 17 anni, Sofia e Mattia e da anni è ha al suo fianco l’imprenditore Marco Bacini. La loro unione è forta e solida ma per il momento non è fissato nessun matrimonio. A domanda diretta, infatti, la conduttrice di Mattino Cinque News ha ammesso: “È la domanda che ci rivolgono tutti perché normalmente, quando due persone stanno bene è un passo obbligato. Stiamo molto bene e non nego che sia nei progetti ma non so dire una data”

Spazio hanno avuto, infine, le domande su che tipo di madre è Federica Panicucci e che rapporto ha con i due figli nati dalla relazione con il dj Mario Fargetta: “Ho preoccupazioni per entrambi i miei figli. Vanno seguiti moltissimo, servono quotidianità, dialogo continuo.” E poi ha aggiunto che anche se ormai sono in un’età in cui sono in grado di capire è proprio adesso che serve maggiormente una guida e bisogna prepararli a lasciare il nido ed a ciò a cui andranno incontro.











