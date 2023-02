Federica Panicucci, epica gaffe a Mattino 5/ Video: si annusa l’ascella e il web…

La gaffe di Federica Panicucci a Mattino 5

Clamorosa gaffe in diretta di Federica Panicucci a Mattino 5 nel corso della puntata trasmessa da canale 5 il 9 febbraio. La conduttrice, ogni mattina, insieme al collega Francesco Vecchi, informa i telespettatori dando priorità alle vicende di cronaca. Dopo il terribile terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria che ha provocato migliaia di morti, la trasmissione sta dedicando ampio spazio alla vicenda. Proprio durante un servizio sulla tragedia, le telecamere hanno inquadrato la Panicucci che, pensando di non essere ripresa in quel momento, si era lasciata andare ad un gesto che, in poco tempo, è diventato virale.

CONCERTO PER LA PACE 2023/ Diretta video streaming, chiude Happy Xmas (War is over)

Mentre andava in onda il servizio, Federico Panicucci si è annusata l’ascella e, in quel momento, le telecamere hanno inquadrato la conduttrice che si è immediatamente scusata con il pubblico. «Ops, scusate», ha detto la conduttrice sorridendo.

La reazione del web dopo la gaffe di Federica Panicucci

Il video in cui Federica Panicucci si annusa l’ascella è diventato immediatamente virale e ha scatenato la reazione del web. Tantissimi utenti hanno sorriso di fronte alla scena mostrando grande simpatia nei confronti della conduttrice che definiscono “una di noi” sottolineando come quello compiuto dalla Panicucci sia un gesto naturale che in tanti fanno nella vita quotidiana. C’è ache chi ironizza sul momento e scrive: «Quando stai per arrivare al primo appuntamento e fai un rapido check della situazione! Federica Panicucci, una di noi!».

CAPODANNO IN MUSICA CANALE 5/ Diretta streaming video: si balla coi Boomdabash!

Il momento in questione, su Mediaset Infinity dove è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse delle trasmissioni Mediaset, è stato tagliato, ma sui social il video è diventato virale.

#mattino5

Quando stai per arrivare al primo appuntamento e fai un rapido check della situazione #federicapanicucci una di noi pic.twitter.com/xdVxZfdMBs — ilcommentatore 🐍 (@homersuldivano) February 7, 2023

LEGGI ANCHE:

Federica Panicucci, auguri in diretta tv al suo Marco Bacini/ “E' un giorno speciale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA