Federica Panicucci/ La rivelazione: “Ecco perché sposo Marco Bacini…” (Verissimo)

Federica Panicucci punta ai fiori d’arancio: questa la notizia del momento che riguarda la nota conduttrice di Mattino Cinque, che a quanto pare potrebbe presto convolare a nozze con il compagno Marco Bacini. In occasione dell’intervista a Verissimo, che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di oggi, sabato 21 dicembre 2019, la Panicucci ha sottolineato il desiderio di entrambi di procedere verso lo step successivo della loro relazione. “Marco mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto e una cura speciale. All’inizio della nostra storia per lui non è stato facile, ma ora lo è. Siamo complici. Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. Marco c’è sempre ed è il mio tutto“. Parole importanti che Federica usa per fare una bellissima dichiarazione d’amore al suo compagno, che sarà al suo fianco nel salotto di Silvia Toffanin. “Oltre che bellissima, una donna unica, fuori dal comune. Non avevo conosciuto nessuna così prima di lei“, dichiara infatti Bacini rispondendo alla sua dichiarazione. Una passione travolgente quella della coppia, ma chi dei due è più geloso dell’altro? A quanto pare è Marco a tenere sempre puntati gli occhi sulla sua dolce metà, un aspetto dell’essere coppia che la Panicucci non aveva mai sperimentato in precedenza. “All’inizio questa cosa mi metteva un po’ d’ansia”, confessa. Fra i ricordi della presentatrice c’è anche il padre Edoardo, scomparso alcuni anni fa. “A mio padre Marco piaceva moltissimo e una volta mi disse: ‘Non ti vedo così serena da tempo. Sono felice per te. Hai fatto bene'”.

Federica Panicucci, lo stop per le festività natalizie

Federica Panicucci lascerà il timone di Mattino Cinque in occasione delle festività natalizie, ma entrerà comunque nelle case degli italiani in altre due occasioni. Imperdibili, visto che si parla del Concerto di Natale in Vaticano che si terrà nell’aula Paolo VI il prossimo 24 dicembre 2019, per poi ritornare sul piccolo schermo con Capodanno in musica in occasione dell’ultimo giorno dell’anno. “Sono emozionatissima e contenta per questa doppia conduzione e sono pronta a vivere con gli italiani la magia del Natale e l’allegria della serata dell’ultimo dell’anno”, ha sottolineato a Sorrisi. Per il concerto della Vigilia si tratta tra l’altro della seconda edizione che vede la Panicucci alla guida, ma farà per la prima volta il suo ingresso in Vaticano. “Una cornice meravigliosa che ha già di per sè una magia e un sapore particolari”, dichiara. Federica ha avuto così modo di vedere Papa Francesco da vicino: “Sebbene l’avessi già incontrato, l’emozione è stata molto forte perché papa Francesco ha il dono di entrare nel cuore di ciascuno di noi con semplicità, con un’empatia incredibile. Ha un sorriso contagioso e un modo di fare diverso da tutti perché è uno di noi, nonostante sia… il Papa!“. Alla conduttrice non dà fastidio poi lavorare anche in occasione di queste due festività, un periodo in cui di solito i palinsesti si fermano, anche i vip si concedono il loro meritato riposo. Soprattutto perchè Federica ama tantissimo il Natale, tanto che ha iniziato a fare i primi regali alla fine di settembre. “Sono il tipo che adora fare i regali e indovinare i gusti di chi li riceverà. Cosa che mi dà molta soddisfazione“, confessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA