Federica Panicucci ricorda papà Edo: “Sono qui per te”/ Il messaggio struggente da un posto del cuore

Federica Panicucci e il ricordo di papà Edo

Federica Panicucci ha deciso di sfruttare le vacanze estive per tornare in un luogo porta sempre nel suo cuore e in cui ha trascorso anche momenti bellissimi con l’adorato papà Edo a cui era legatissima e che le ha lasciato un vuoto incolmabile con la sua scomparsa. Ogni anno, Federica dedica un pensiero speciale al padre in occasione particolari come il giorno dell’anniversario della morte o quello del suo compleanno. Stavolta ha scelto di farlo tornando su un’Isola speciale per la sua famiglia ovvero l’Isola d’Elba dove ha trascorso dei momenti davvero indimenticabili.

Con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram e scattata quando il cielo era abbastanza nuvoloso, Federica Panicucci si è lasciata andare ad un ricordo struggente che ha commosso tutti i suoi followers.

Le parole di Federica Panicucci per il padre

“Eravamo qui insieme e tu lasciando l’isola mi dicesti: “Chissà se tornerò mai più”. Eri già malato e lo sapevi che non avresti mai più visto la tua amata Elba. Sono qui per te papy. E so che tu sei qui con me“, ha scritto Federica Panicucci a corredo di una foto in cui, mentre è seduta su un muretto, guarda il panorama alle sue spalle.

Un ricordo doloroso per la conduttrice che ha scelto di condividere il proprio dolore, ma anche un ricordo intimo, sui social ricevendo l’affetto e il supporto dei fan che, esattamente come lei, hanno affrontato o stanno affrontando, lo stesso dolore.

