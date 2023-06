Federica Panicucci in lacrime: “È morto Silvio Berlusconi”/ Video: “La cosa peggiore che potessimo dire”

Silvio Berlusconi è morto nella mattinata al San Raffaele di Milano. La notizia della scomparsa del Cavaliere è stata data in diretta tv, sui vari canali, dopo l’arrivo delle varie agenzie. A Mattino5, ad annunciare la morte dell’ex presidente del Consiglio nonché fondatore e ceo di Mediaset, sono stati Federica Panicucci e Francesco Vecchi. La conduttrice, nel parlare del “padre” della tv privata, non ha trattenuto le lacrime.

Pier Silvio Berlusconi, chi é il secondogenito di Silvio/ Mediaset, la compagna Silvia Toffanin e i 2 figli

In studio, la Panicucci ha esordito così: “È la cosa peggiore che oggi potessimo fare per noi di Mediaset. È morto Silvio Berlusconi“. “Francesco fai tu per favore…” ha proseguito, in lacrime. Il collega ha risposto: “No ma ti capisco, penso che questo riguardi tutti quelli che lavorano qui”. La conduttrice, con la voce rotta dal pianto, ha puntualizzato: “Abbiamo appreso adesso anche noi la notizia. Chiudiamo qui, ora c’è il Tg5”.

SILVIO BERLUSCONI, COME E' MORTO/ Ultime notizie, la malattia e i funerali di Stato in Duomo

Silvio Berlusconi morto al San Raffaele di Milano

Silvio Berlusconi è deceduto nell’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da venerdì scorso. Il Cavaliere era tornato in clinica dopo aver passato più di un mese ricoverato, tra aprile e maggio. Dopo aver lasciato il nosocomio, aveva passato a casa alcune settimane, per poi tornare solo pochi giorni fa in ospedale. Dopo alcune notti tranquille, secondo i vari bollettini, la scorsa notte l’ex presidente del Milan ha avuto una crisi che ha fatto rapidamente deteriorare le sue condizioni fisiche fino alla morte.

Il presidente era stato ricoverato per 45 giorni a causa di una grave infezione polmonare complicata da una forma di leucemia mielomonocitica della quale il Cavaliere soffriva da alcuni anni. Questa mattina, al San Raffaele si sono presentati il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo e i figli Marina, Barbara, Eleonora e Piersilvio. Al suo fianco anche Marta Fascina, la compagna, che gli è sempre stato al fianco.

Paolo Berlusconi, chi è il fratello del Cavaliere/ Da “Il Giornale” al Milan fino al Monza: l'ultimo saluto

L’annuncio della morte di Silvio Berlusconi in diretta a Mattino Cinque. #SilvioBerlusconi pic.twitter.com/ByZqeCjqQK — trashtvstellare (@tvstellare) June 12, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA