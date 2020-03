Federica Panicucci “sposo Marco Bacini”/ “Matrimonio? Accadrà presto, è la mia metà”

Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini verso il matrimonio. In una intervista rilasciata al settimanale Oggi, la conduttrice di Mattino Cinque ha rivelato la sua intenzione di sposare l’imprenditore con il quale vive una splendida relazione d’amore dal 2016. I tempi, ormai, sarebbero oltremodo maturi ed a quanto pare entrambi sarebbero pronti a compiere il grande passo. Dalle sue ultime dichiarazioni emerge una donna particolarmente innamorata ed appagata. La delusione della precedente separazione, dunque, rappresenta per lei solo un brutto ricordo del passato e per la Panicucci è tempo di volgere il suo sguardo al futuro nel quale, ovviamente, c’è spazio solo per il suo Marco. “Sposare il mio Marco? Quello sicuramente. Succederà. Anche presto… Ogni giorno mi sceglie e io lo scelgo ogni giorno. Ho trovato, senza paura di essere smentita, la mia metà del cielo”, ha dichiarato la bionda conduttrice tra le pagine del popolare settimanale. La donna ha confermato quindi che anche dopo una separazione come la sua – la conduttrice è stata spostata per nove anni con Mario Fargetta – è possibile tornare ad amare e lei ne sarebbe la giusta testimonianza.

FEDERICA PANICUCCI E MARCO BACINI SI SPOSANO: PARLA LA CONDUTTRICE

Il passato doloroso legato alla separazione da Fargetta, dunque, per Federica Panicucci resta ormai un momento della sua vita da archiviare definitivamente e lasciarselo alle spalle. La stessa ha dichiarato tra le pagine di Oggi: “Molte donne pensano che dopo la separazione la vita sia finita, altre non si separano per lo stesso timore: noi siamo l’esempio che si può continuare ad amare”. La sua nuova vita al fianco di Marco Bacini, ha ammesso, “mi rende felice e infinitamente appagata. E mi batte forte il cuore ogni giorno”. Solo qualche mese fa la conduttrice e l’imprenditore avevano rilasciato una intervista di coppia a Silvia Toffanin nel corso di Verissimo in cui ipotizzavano il matrimonio: “Ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo!”, aveva dichiarato la padrona di casa di Mattino Cinque ed alla luce delle recenti dichiarazioni l’ospitata nel programma del sabato pomeriggio dell’Ammiraglia Mediaset potrebbe essere davvero dietro l’angolo.

