Federica Panicucci/ Emergenza coronavirus: “Tutti insieme ce la faremo” (Verissimo)

Federica Panicucci sarà uno dei volti di punta di Canale 5 che oggi pomeriggio affronteranno, nel salotto di Verissimo, il tema del coronavirus e l’impatto che l’informazione può avere sull’emergenza. Accanto a lei, che da anni è al timone dell’informazione mattutina della rete ammiraglia Mediaset, ci saranno altri volti del Biscione, tra i quali la protagonista dei pomeriggi e della domenica, Barbara D’Urso, e le due giornaliste Cesara Buonamici e Alessandra Viero. Proprio la Panicucci, attraverso il suo programma televisivo, negli ultimi giorni ha dato spazio all’emergenza che ha travolto alcune città della Lombardia. La conduttrice, però, ha chiamato tutti all’appello e, sui suoi canali social, tra un post che la immortala accanto al suo compagno, l’imprenditore Marco Bacini, e uno scatto rubato dietro le quinte, ha esortato i tanti follower a non abbattersi.

FEDERICA PANUCICCI: L’APPELLO SUI SOCIAL

“Da oggi la nostra parola chiave deve essere ‘resilienza’, la capacità di noi tutti di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà”. Recita così il breve post che Federica Panicucci, in concomitanza con il blocco dovuto all’emergenza da coronavirus in alcune città della Lombardia, ha voluto condividere per trasmettere forza ai suoi follower. “Tutti insieme ce la faremo”, aggiunge poco dopo la bionda conduttrice, che accompagna il suo post con una serie di hashtag più che eloquenti: #coronavírus #italiariparte #milanononsiferma #italianonsiferma #alltogether #wecandoit. Federica Panicucci, infatti, proprio come le altre sue colleghe, che oggi pomeriggio interverranno a Verissimo, hanno scelto di non fermarsi e di trasformare l’emergenza un’opportunità per fare informazione.

UNA FAN BACCHETTA FEDERICA PANUCICCI: “TROPPO BARBIE”

Con quasi 950 mila follower su Instagram, quello di Federica Panicucci è uno dei profili social più amati e più seguiti del web. In questo spazio, la conduttrice di Mattino 5 condivide pensieri, immagini, speranze ed emozioni, creando un canale privilegiato con i suoi numerosissimi fan. Proprio su Instagram, però, è arrivata al suo indirizzo una critica da parte di una follower, che l’ha bacchettata per quel look così glamour, ma a suo dire non adatto a una conduttrice di un programma di informazione. “Ti adoro!!! – scrive la fan sul popolare social network – però ultimamente sei diventata troppo barbie”. “Una Barbie stupenda”, fa notare un’altra, ma qualcuno sostiene il pensiero della prima: “Sei una bella donna non hai bisogno di queste foto con questi atteggiamenti… – si legge tra i commenti – sei una conduttrice del mattino. Se mi posso permettere, basta con questo biondo platino che non ti rende giustizia”.





