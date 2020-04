Federica Panicucci: “Torno a Mattino 5 il 4 maggio”/ “Quarantena? Pulizie, figli e..”

Pubblicità

Federica Panicucci è pronta a tornare in tv. A casa dal 14 marzo, la conduttrice tornerà a condurre il suo spazio di Mattino 5 dal prossimo 4 maggio. Con l’inizio della Fase Due, la Panicucci, dopo aver osservato scrupolosamente tutte le norme fissate dal Governo, con le dovute cautele, è pronta per tornare a fare compagnia ai telespettatori di canale 5. In attesa, dunque, di riprendere in mano anche la propria vita lavorativa, la conduttrice, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato la sua giornata tipica in quarantena. “Mi alzo alle 7.30, preparo la colazione per i miei figli che iniziano le lezioni online alle 9. Poi sparecchio e metto tutto in ordine. Passo l’aspirapolvere e do lo straccio sui pavimenti ogni giorno, pulisco i bagni. In questi giorni ho lavata anche tende, vetri e balconi“, spiega Federica Panicucci che, prima della pandemia aveva un aiuto a casa mentre ora fa tutto da sola.

FEDERICA PANICUCCI E LA QUARANTENA: “SONO UNA CASALINGA PERFETTA”

Avendo molto tempo a disposizione, oltre ad occuparsi personalmente delle pulizie di casa, Federica Panicucci ha già sistemato tutti gli armadi e si dedica anche alla cucina preparando ai figli Sofia e Mattia ciò che, normalmente, non ha il tempo di cucinare. “Adesso posso dedicarmi alle lasagne, agli arrosti al forno con le patate, alle crostate e i ragazzi spazzolano via tutti” confessa la conduttrice che, poi, svela qual è il momento più duro della giornata. “La sera, quando inizia a fare buio e senti ancora di più il silenzio irreale delle strade. Questo fa riflettere. Siamo stati costretti a fermarci dalla nostra vita frenetica. A casa abbiamo l’opportunità di ascoltare noi stessi e di passare più tempo con i nostri figli” con cui la sera si diverte con i giochi da tavolo oppure guardano un film.



