Dopo un percorso a dir poco travagliato, Federica Pellegrini nella finale di Ballando con le stelle 2024 è pronta a scendere in pista con Pasquale La Rocca. La campionessa olimpica ha iniziato la sua avventura nello show di Rai1 con Angelo Madonia. Con il suo maestro però sin da subito c’è stata poca sintonia e molta tensione ed alla fine il professionista è stato allontanato dallo show e sostituito da Samuel Peron. Quest’ultimo però si è infortunato il venerdì precedente la puntata. Rimasta di nuovo sola, Milly Carlucci ha avuto l’idea di affiancarle Pasquale La Rocca, nel frattempo ‘orfano’ della sua concorrente Nina Zilli seriamente infortunata.

Poco prima di scendere in pista nella finale di Ballando con le stelle 2024 Federica Pellegrini ha rivelato sul suo percorso tutta la sua amarezza e delusione: “È stato un bellissimo percorso e quello che volevo da me stessa devo dire che è venuto fuori, sarebbe potuto essere più semplice però a me le cose belle non sono mai piaciute.” E poi in lacrime ha confessato: “Io di solito non sono piagnona e soprattutto non mi piacciono gli adii e adesso mi sembra di volere più tempo è passato tutto velocemente. Per me sono state delle montagne russe. Penso a quello che poteva essere e mi fa un po’ incazzare. Finalmente in finale ho sentito quello che volevo essere leggera e per la prima volta nella mia vita mi sono sentita leggera per eravamo già alla fine ed un po’ di rabbia ce l’ho perché questa sensazione poteva arrivare prima e durare un po’ di più. E quindi mi dispiace però sono felice di esserci arrivata.”

Sempre durante la clip di presentazione Federica ha aggiunto: “Sono diventata meno timida sull’esposizione del mio corpo, sulla sinuosità dei movimenti, della grazie e della sensualità. Io ho sentito il mio corpo sempre come potenza come per qualcosa che si muovesse da A a B ma dentro di me ho sempre sentito una vicina per qualcosa di artistico ed alla fine questa vocina aveva ragione: sono riuscita a vedermi credibile nel ballo. Se all’inizio ero io che dicevo puoi spingere di più alla fine ho trovato un massacratore.” Federica con Pasquale La Rocca è scesa sulla pista della finale di Ballando con le stelle 2024 con un Quick. Dopo l’esibizione Federica Pellegrini è corsa dal marito Matteo Giunta per dargli un bacio.