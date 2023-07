Federica Pellegrini conferma la gravidanza?/ Il dolce messaggio di Matteo Giunta

Federica Pellegrini conferma la gravidanza? Il bigliettino che parla al “plurale”

Nelle ultime ore, si è diffuso il gossip su una presunta gravidanza di Federica Pellegrini. Il portale Dagospia ha parlato di un pancino sospetto dell’ex nuotatrice, mentre è in vacanza a Palmarola. Sembra che le indiscrezione potrebbero, questa volta, rivelarsi fondate.

La “Divina”, almeno apparentemente, sembra aver confermato il gossip sulla dolce attesa attraverso un bigliettino lasciato da Matteo Giunta: “Amori miei, buongiorno. Torno presto” scrive l’allenatore. A corredo del messaggio una tazza di caffè e l’emoticon di un cuore. Quel plurale potrebbe essere una prova sufficiente, ma ovviamente al momento non si ha la certezza assoluta. Fino a che non saranno i diretti interessati a rivelare la notizia non rimangono che ipotesi e supposizioni. La Pellegrini pubblicherà presto un nuovo indizio?

Dopo aver lasciato il nuoto ed essersi ritirata dalle scene sportive, la “Divina” ha cominciato a vivere più intensamente la sua vita privata. Lei e Matteo Giunta si sono sposati e in molti si sono domandati quando arrivasse il momento di allargare la famiglia.

Sulla maternità, l’ex nuotatrice dichiarava: “E’ una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. E’ un po’ pesante, non tanto la domanda in sè… Però sembra quasi che se mai non venissero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono” poi aggiungeva: “Fino all’Olimpiade c’era un veto assoluto per vari motivi, ma adesso penso sia il momento giusto, anche se non programmo nulla”. Insomma, il momento è quello giusto, la persona anche… manca solo la conferma definitiva da parte della coppia.

