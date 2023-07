Federica Pellegrini è incinta?/ I rumor sul presunto “pancione” mostrato sui social

Federica Pellegrini, rotondità “sospetta” sul lungomare di Sabaudia con Matteo Giunta

Le notizie sui social rimbalzano con una facilità incredibile, spesso mettendo in evidenza anche presunte curiosità che finiscono poi per risolversi in un nulla di fatto. L’ultimo personaggio noto ad aver attirato l’attenzione di fan e utenti del web è Federica Pellegrini. La campionessa si trova in vacanza a Sabaudia – come riporta Today – in compagnia di suo marito Matteo Giunta. Il portare racconta come Dagospia abbia paventato la possibilità che la nuotatrice possa essere in dolce attesa in virtù di un dettaglio presente nell’ultima foto postata.

Stando a quanto racconta Dagospia, l’eventuale gravidanza di Federica Pellegrini sarebbe però in attesa di conferma. Tanto la nuotatrice quanto suo marito Matteo Giunta hanno evitato di entrare nel merito della questione, probabilmente a tutela della reciproca privacy. In ogni caso, il retroscena sarebbe partito da una delle ultime foto postate proprio dalla campionessa e che la ritraggono sorridente in spiaggia nella città di Sabaudia.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il sogno di diventare genitori potrebbe presto realizzarsi

L’ultima foto pubblicata da Federica Pellegrini – sulla battigia del lungomare di Sabaudia – come spiega Today pare mette in evidenza una sorta di “pancino” sospetto. Una leggera curvatura che avrebbe alimentato sui social la possibilità che la campionessa possa essere finalmente in attesa del suo primogenito con il marito Matteo Giunta. Come anticipato, nessuno dei due ha però confermato tale lieta notizia e il retroscena riportato da Dagospia resta dunque ancora insoluto. Sta di fatto che entrambi hanno più volte fatto riferimento a quanto sia desiderato l’arrivo di un figlio per allargare la famiglia.

“E’ una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. E’ un po’ pesante, non tanto la domanda in sè… Però sembra quasi che se mai non venissero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono“. Queste le parole di Federica Pellegrini rilasciate in una recente intervista a Che tempo che fa – come riporta Today – ma ancora prima aveva anche raccontato: “Fino all’Olimpiade c’era un veto assoluto per vari motivi, ma adesso penso sia il momento giusto, anche se non programmo nulla“.











