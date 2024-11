Federica Pellegrini e Angelo Madonia sono tornati sulla pista di Ballando con le Stelle 2024. Durante l’ultima puntata la coppia si è esibita in una Salsa sulle note di ” Ran kan kan” infiammando pubblico e giuria. Guillermo Mariotto: “questa è salsa!. W la salsa, dalle nostre parti si balla così. Fine, svengo!”. Anche Ivan Zazzaroni si è complimentato con la coppia: “amo molto questo ballo e vedere Federica così è straordinario. Devo dirti che avevi un ritmo strepitoso e mi sei piaciuta tantissimo!”. Fabio Canino, invece, le ha chiesto: “stiamo parlando di sorpassi, tu come ti senti in questo momento? Sei sicura? Vuoi migliorare ancora?”. La ex campionessa di nuoto ha replicato: “abbiamo accelerato tantissimo questa settimana e forse è la prima volta che non penso ai passi e mi diverto”.

La stessa Carolyn Smith ha apprezzato la prova di ballo: “ci sono state cose buone e altre no. Mi è piaciuta la determinazione, sei dentro ogni coreografia, ma hai fatto un pò di confusione sui passi”. Poi è la volta di Selvaggia Lucarelli: “hai ballato tanto e hai fatto dei progressi incredibili. Ti sei beccata critiche e commenti poco gentili in queste settimane, hai sempre sorriso e hai risposto con il lavoro. Sei arrivata che eri un pesce fuor d’acqua, a metà strada un anfibio, adesso hai mollato le branchie e respiri coi polmoni. Complimenti”.

Federica Pellegrini e Angelo Madonia puntano alla finale di Ballando con le Stelle 2024

La salsa di Federica Pellegrini e Angelo Madonia a Ballando con le Stelle 2024 è stato un successo. Dopo il plauso e il voto altissimo della giuria, anche sui social in tantissimi hanno commentato l’ottima prova di ballo della ex campionessa di nuoto. “Federica brava… Non avevo dubbi” – ha scritto un utente, mentre un altro ha detto “Non c’è cosa più divina che sognare la Divina!! Tanto love”. Naturalmente non sono mancate le critiche di chi, durante il ballo, ha notato degli errori: “Atleticamente Fede, sei stata immensa. Io in te presterei attenzione alla gobba… Mi sembravi un po’ ingobbita.. In alcuni passi, forse un ballerino più alto fisicamente sarebbe stato meglio, ma petto in fuori e testa alta.. Sempre”.

C’è chi poi fa un paragone con Bianca Guaccero scrivendo: “Federica è veramente una bella persona ma ballerina proprio no!!! Ha avuto più voti di Bianca… per piacere!!!” e chi sottolinea il buon ritmo, ma diversi errori nei passi. Che dire: la finale si fa sempre più vicina e Federica Pellegrini e Angelo Madonia si candidano tra i possibili finalisti di questa edizione di Ballando.