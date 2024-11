Prosegue l’avventura di Federica Pellegrini e Angelo Madonia a Ballando con le stelle 2024. Durante l’ultima puntata la coppia si è esibita sulla pista da ballo con uno slowfox sulle note di “Mi mancherai” conquistando critica e pubblico. La prima a giudicare è stata Carolyn Smith: “è stata molto difficile questa coreografia e direi che è andata anche abbastanza bene non essendo ballerina. Certe cose erano molto complesse e questa sfida hai dimenticato la cosa bella che hai pur di fare tutti i passaggi giusti. C’è sempre spazio per miglioramento”. Poi è la volta di Ivan Zazzaroni: “in questo ballo c’è una difficoltà nel rapporto fisico, lui è stato bravo nel portarti, ma c’è stata una difficoltà, ma complessivamente è stato un buon ballo e ti stai impegnando tanto”.

Anche Fabio Canino fa notare certe incertezze: “non è il più bel bello che hai fatto. Anche io ci ho trovato delle cose che non capivo, delle incertezze”. Poi è la volta di Selvaggia Lucarelli: “non mi piacete come coppia, non mi convincete nel ballo. Ogni volta che vi guardo mi sembrate due appiccicati con la colla, forse non c’è una grande intesa o forse questa differenze d’altezza può essere respingente in chi guarda. Detto questa stasera ho visto un sacco di cose: Qualcosa fatta bene, qualcosa così così, ma ho visto Federica osare e spingersi oltre. Se facessi un pò meno faresti molto bene”. Infine Guillermo Mariotto: “coraggiosissima, divina. A me è piaciuta da morire”.

Federica Pellegrini e Angelo Madonia puntano alla finale di Ballando con le Stelle 2024

Lo slowfox di Federica Pellegrini e Angelo Madonia a Ballando con le Stelle 2024 ha in parte diviso la giuria che non ha potuto non riconoscere e sottolineare i miglioramenti della ex campionessa di nuoto. Le prove di ballo di Federica Pellegrini però non sempre ritrovano il consenso da parte del pubblico dei social che da un lato la trovano impacciata e dall’altro non apprezzano la coppia formata con il ballerino Angelo Madonia. “Mi piace molto la Pellegrini ma non riesco proprio a vedere “la coppia”: sembra che lui sia lì giusto per farle un favore. Non vedo nessuna affinità né complicità fra i due. Peccato per Federica” – scrive un utente su X.

Anche un altro utente punta il dito contro il ballerino: “lei troppo elegante per uno buzzurro come questo ballerino. lui e la fidanzata sembrano due tappi”, mentre c’è anche chi critica la Pellegrini come ballerina “a me non sa di nulla forse per differenza di altezza sono d’accordo” e ancora “assolutamente impacciata e per niente a proprio agio”. E voi da che parte state?