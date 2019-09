Federica Pellegrini e Matteo Giunta fidanzati?/ Primo red carpet insieme e…

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono fidanzati? Sul tipo di rapporto che c’è tra la regina del nuoto italiano e il suo allenatore, cugino di Filippo Magnini, si rincorrono numerosi rumors. Da mesi, infatti, si vocifera di una presunta liason tra i due che, però, non ha mai trovato conferma. Federica, infatti, ha sempre smentito le voci che la volevano fidanzata con Matteo Giunta, ma le foto pubblicate da lei stessa su Instagram in cui appare serena, bellissima e sorridente accanto al suo allenatore alimentano il gossip. Federica Pellegrini e Giunta, infatti, sono stati immortalati in quello che è il primo red carpet ufficiale durante l’evento “Meravigliosi”, organizzato dalla Federazione Italiana di nuoto per celebrare i successi degli atletiti italiani ai mondiali. Nelle foto pubblicate dalla Pellegrini non c’è nulla che conferma l’esistenza di una relazione tra i due anche se il red carpet insieme potrebbe anticipare un annuncio. Gli scatti, inoltre, sono accompagnati da due cuori neri: saranno i cuori dell’amicizia o dell’amore?

FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA FIDANZATI? “GRAZIE A LUI MI SONO EVOLUTA COME ATLETA”

Non è la prima volta che Federica Pellegrini e Matteo Giunta si mostrano insieme anche se, stavolta, l’ufficialità dell’evento, rappresenta un passo in più. In passato, la regina del nuoto non ha mai negato di essere profondamente legata al suo allenatore grazie al quale è rinata dal punto di vista atletico. “A Matteo devo il fatto che è arrivato nel momento giusto, all’ inizio mi sono legato a lui dal punto di vista atletico. Il suo cambiamento è stato decisivo perché coi pesi ero arrivata al logorio. Grazie a lui mi sono evoluta come atleta. Quanto agli uomini, lego più con loro perché sono più introversa e diretta e loro non ti giudicano subito come le donne”, ha rilasciato in un’intervista rilasciata tempo fa alla Gazzetta dello Sport. La Pellegrini, però, ha sempre smentito l’esistenza di un rapporto diverso da quello amichevole: negli ultimi mesi, dunque, sarà cambiato qualcosa?





