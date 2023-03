Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Novelli Sposi Pechino Express/ In ritardo ma…

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, i Novelli Sposi “trottano” ma non vincono a Pechino Express

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, ovvero i Novelli Sposi di Pechino Express, procedono a gran passo il loro percorso on the road. Si impegnano, non si disuniscono mai, ma non riescono a vincere. Non facile per una come Federica, di certo non abituata alla sconfitta nello sport. E nemmeno per il suo Matteo Giunta, uno a cui lo spirito di competizione non manca e che ama il sapore della vittoria.

Forse per questo motivo le altre coppie non perdono occasione per affossarli e infatti, nella puntata in onda la scorsa settimana, Matteo e Federica sono partiti in ritardo, dovendo poi rimboccarsi le maniche e affrontare la seconda manche a bordo di uno scalcinato tuc tuc insieme a una decina di indiani. I Novelli Sposi non si sono fatti abbattere, ma sanno di avere tutti contro. E non sbagliano d’altronde. Anche se il gioco, in fin dei conti, è bello per questo. Pecchino Express è pur sempre una gara…

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, i Novelli Sposi fanno un figurone. E sono pure in luna di miele…

Menzionavamo la costanza e la determinazione dei Novelli Sposi a Pechino Express, elementi da cui ripartire in vista della terza tappa. Nonostante i numerosi impedimenti inflitti, i due sono riusciti a piazzarsi sul podio la settimana scorsa. Senza avversità imposte dal gioco e dai rivali, la coppia potrebbe davvero puntare al traguardo finale della trasmissione. Nulla è scontato, perché a Pechino Express può succedere di tutto.

“Noi, semplicemente, corriamo”, ha raccontato la campionessa agli autori. Se non vincono questa edizione, sarà anche per le penalità inflitte dagli avversari. Ma una domanda continua ad incuriosire gli appassionati di gossip (e non solo…): in questo strano viaggio di nozze avranno avuto il tempo di consumare? Chissà…

