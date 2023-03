Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Novelli Sposi Pechino Express/ Una sorpresa…

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, I Novelli Sposi: l’amore trionfa a Pechino Express

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, ovvero i Novelli Sposi di Pechino Express, portano una ventata di positività al programma. Fresca di nozze, la coppia si appresta a vivere una strana luna di miele in quella che si preannuncia essere a tutti gli effetti una delle rotte più difficili di sempre. Anche una grande campionessa come Federica, messa di fronte agli ostacoli di questa edizione, sembra scoraggiarsi a tratti nella prima puntata. Infatti, dopo aver preso coscienza dei chilometri da percorrere, ha cercato conforto tra le braccia del compagno, a cui ha simpaticamente detto di “aver sbagliato edizione”.

“Quando ti svegli ogni mattina felice per la persona con cui hai scelto di passare la vita, sei fortunato. E io sono molto fortunato”, ha detto invece il suo Matteo Giunta nella clip introduttiva. Insomma è con lo spirito di chi ha gli occhi a cuore, che la coppia – o più precisamente Matteo Giunta – approcciano al reality itinerante di Pechino Express. E quel che è accaduto nella prima puntata è stato davvero incredibile, con la coppia che dopo il matrimonio ha vissuto una seconda cerimonia a sorpresa.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, le sfacciate curiosità hot di Costantino della Gherardesca: “I Novelli Sposi hanno consumato?”

Quando Federica e Matteo trovano ospitalità presso una famiglia locale, infatti, scoprono di essere protagonisti di una seconda cerimonia a sorpresa, con le promesse fatte con rito indiano. Insomma la coppia dei Novelli Sposi ha avuto modo di scoprire tradizioni sconosciute e di ampliare gli orizzonti, anche se le difficoltà non sono mancate durante il tragitto. Appena possibile, infatti, Federica Pellegrini e Matteo Giunta tagliano la corda per riprendere il cammino verso l’arrivo.

Nessun contatto fisico tra i due nella notte, per lo stupore di Costantino Della Gherardesca che tra il serio e il faceto li ha avvisati: “Non potrete tornare in Italia se non lo fate”. Ironia, ovviamente. D’altronde i Novelli Sposi hanno ben altro a cui pensare in questo lunghissimo percorso di Pechino Express 2023.











