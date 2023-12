Federica Pellegrini, quando nascerà la sua prima figlia?/ “Tra Natale e Capodanno, la data indicativa è…”

Federica Pellegrini, gravidanza agli sgoccioli: quando nascerà la sua bambina

La gravidanza di Federica Pellegrini è ormai agli sgoccioli, tra pochi giorni diventerà mamma per la prima volta al fianco del marito Matteo Giunta. Di questi mesi in dolce attesa, e dell’imminente nascita della sua bambina, la “Divina” del nuoto ne ha parlato con Diletta Leotta nel podcast Mamma Dilettante, svelando anche quale dovrebbe essere la data in cui nascerà la piccola. “Data indicativa 29 dicembre, tra Natale e Capodanno“, confessa.

Un periodo che la rende molto felice, anche se preferirebbe partorire all’inizio dell’anno nuovo: “Mi piacerebbe tirasse avanti qualche altro giorno per essere una novella del nuovo anno, però sì mi piace tanto“. Inoltre, la campionessa di nuoto racconta quali sono le speranze dei suoi genitori per il giorno tanto atteso: “Il 30 dicembre è la data della nonna, nonché mia mamma, quindi lei tifa e sarebbe felicissima per il 30 dicembre. Mio padre invece dice: ‘Eh no, 2024, anno olimpico, nasce sicuramente nel 2024‘. Vedremo…“.

Federica Pellegrini e la sua prima gravidanza: “Non ho mai avuto problemi“

Ma come ha trascorso Federica Pellegrini il periodo della gravidanza, la prima della sua vita? “È stato incredibilmente normale – racconta – Sono stata molto fortunata perché non ho mai avuto problemi, neanche mezza nausea, nulla. Quindi di fatto ho passato 8 mesi come se niente fosse. Adesso invece la pancia comincia ad essere pesante, quindi c’è qualche piccolo acciacchino, qualche dormita strana, un po’ di stanchezza“.

Nel corso dell’intervista a Diletta Leotta, la nuotatrice ha anche ricordato il giorno in cui il test di gravidanza ha dato esito positivo. Dopo un’iniziale preoccupazione, per la Pellegrini gli scorsi mesi si sono rivelati carichi di gioia, sino a raggiungere l’apice della felicità proprio negli ultimi giorni, a pochi passi dal parto: “L’abbiamo accolta come una bellissima notizia, anche se all’inizio ero sul chi va là. Essendo la prima gravidanza, i primi mesi sono molto delicati, quindi non abbiamo gioito così tanto. Man mano che passavano i giorni ci credevamo sempre di più e forse il momento più bello sta arrivando adesso“.

