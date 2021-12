Federica Pellegrini, ex fidanzati/ Da Luca Marin a Filippo Magnini

Tutti gli ex fidanzati di Federica Pellegrini: da Luca Marin alla storia d’amore con Filippo Magnini. Il dolore e la rinascita con il fidanzato Matteo Giunta che presto diventerà suo marito. La vita della campionessa di nuoto è passata non solo per le vasche dove ha conquistato importantissimi titoli e medaglie, ma anche attraverso il gossip diventando una delle sportive più chiacchierate e ricercate. La sua fama e popolarità mondiale l’hanno trasformata in una celebrity con il mondo del gossip e il pubblico interessato alla sua vita privata e sentimentale. La Pellegrini è stata amata e ha amato tanto.

A cominciare dal collega Luca Marin con cui è stata legata dal 2008 al 2011. Una bellissima storia storia d’amore terminata però dopo tre anni. Proprio Luca Marin ospite di Rivelo di Lorella Boccia parlando della ex ha confessato: “non rimpiango la mia vita con Federica. L’ho beccata insieme a Filippo nella camera dell’hotel. Le avevo chiesto di sposarmi”.

Federica Pellegrini e Filippo Magnini perchè si sono lasciati?

Un tradimento che ha portato Federica Pellegrini e Luca Marini a dirsi addio. A distanza di anni però la Pellegrini ha un bellissimo ricordo di Luca Marini: “Luca è stato il primo amore, avevo 19 anni. Penso di averlo fatto soffrire molto e non se lo meritava. Ci sono voluti un po’ di anni ma adesso ci siamo riappacificati. È stata una cosa che non siamo riusciti a contenere. Luca era distrutto ma in quel momento non mi interessava. Non lo rifarò più, le storie devono finire in modo migliore di questo”.

Poi nella vita della Pellegrini è arrivato Filippo Magnini con cui è stata legata dal 2011 al 2017. Anche in questo caso la storia è finita, ma non è chiaro il motivo. A rivelare qualche dettaglio in più ci ha pensato proprio Magnini che parlando della storia con Federica ha dichiarato: “io volevo una famiglia. Federica ha un carattere tosto, io cerco di smussare certe mie caratteristiche, lei però ha scelto di seguire il nuoto, è stata lei a lasciarmi, ci ho sofferto tanto”.

