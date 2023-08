Federica Pellegrini incinta conferma sesso bebè/ Matteo Giunta: “L’importante è che faccia sport, poi…”

Federica Pellegrini rivela sui social l’indizio sul sesso del futuro del bebè

Federica Pellegrini ha rivelato con una foto sui social il sesso del bambino che aspetta dal marito Matteo Giunta. Dopo la notizia della sua gravidanza, la campionessa ed ex concorrente di Pechino Express, in occasione del suo trentacinquesimo compleanno ha deciso di condividere coi fan un indizio eloquente a proposito della maternità. Dunque, a quanto pare, Federica Pellegrini è in attesa di una bambina, come rivelato dalla stessa sui social grazie ad un mazzo di rose rosse ricevute in regalo.

Proprio in quel bellissimo mazzo postato sui social è apparso l’indizio decisivo sul sesso del futuro bebè: tra i fiori, infatti, ce n’è uno di colore rosa che si aggiunge al commento di lei che recita: “35, con un pizzico di rosa”. Insomma, Federica Pellegrini sembra voler far intendere che si tratti proprio di una femminuccia.

Il suo compagno Matteo Giunta, ovviamente, non è rimasto in silenzio e ha lasciato un commento sotto il post della moglie, scrivendo “Un pizzico di meringa” e aggiungendo un cuore rosa che a questo punto non lascia spazio a troppi dubbi. Federica Pellegrini dovrebbe mettere al mondo la sua bambina a gennaio 2024, essendo ormai arrivata al quarto mese di gravidanza. Dopo i primi rumors e le prime indiscrezioni delle scorse settimanale in merito, è stato dapprima il magazine di gossip Chi e poi la stessa coppia dopo a darne la conferma.

“L’importante è che faccia sport. Quale, lo deciderà lei. Poi, se vogliamo chiuderla alla Nolan magari tra 20 anni batterà il record mondiale. Ma non vorrei che il tempo passasse così in fretta. Ci vogliamo godere ogni singolo momento di questa attesa anche se non vediamo l’ora che arrivi…“, aveva detto recentemente Matteo Giunta in una intervista al Corriere Adriatico, a proposito della dolce attesa della sua Federica.











