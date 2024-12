Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle 2024 hanno ballato insieme sulla pista con un Paso sulle note di “The Final Countdown”. “Wow” – commenta Milly Carlucci – “che momento”. “Commovente l’impegno e commovente tutto perchè in 24h è successo di tutto, ed è una cosa incredibile” – precisa la padrona di casa. Nelle ultime settimane, infatti, la ex divina del nuoto ha cambiato più volte partner: dopo l’uscita dal programma di Angela Madonia ha ballato con Samuel Peron che si è infortunato. Senza mai perdersi d’animo e coraggio, la Pellegrini è tornata in pista con Pasquale La Rocca reduce dall’esclusione di Nina Zilli per motivi di salute.

Il paso di Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca è stato molto apprezzato dalla giuria. A cominciare da Ivan Zazzaroni: “stavo pensando alla finale, alla sconfitta. Tu hai perso ballerini, sei stata emozionante, fantastica e precisa, anche nei piccoli errori visto che hai lavorato poco. Sono contento che sei ancora in gara perchè te lo meriti, anche per come ti sei comportata. Brava, bravissima”. Anche Fabio Canino si è espresso positivamente: “sei stata davvero brava, a me è piaciuta tantissimo che lui ti dava le indicazioni via via e tu eri pronta a recepirle tutte”.

Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca dividono il popolo dei social di Ballando con le Stelle 2024

La prima prova di ballo di Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle 2024 ha incontrato l’approvazione anche di Carolyn Smith: “è questo ciò di cui sono fatti i campioni, una grande campionessa anche di nuoto, ha la disciplina, la voglia di arrivare ed imparare. E poi in poco tempo, in una settimana tre ballerini diversi non era facile fare una coreografia così. Adesso abbiamo visto la tua potenzialità di ballerina, brava”. Poi il commento di Selvaggia Lucarelli: “certo veramente tutta la vita che ti accusano di cambiare troppi uomini ed ora hai cambiato più ballerini. Allora senti: a parte che sono pazza di questa coppia, ho adorato una cosa questa settimana il tuo comportamento con Angelo Madonia”.

Il pubblico dei social si è diviso nei confronti della ex campionessa di nuoto. C’è chi ha apprezzato la nuova coppia scrivendo: “è un peccato perché sembrava che la Pellegrini e Peron in 5 giorni avessero avuto più feeling che con Madonia in 2 mesi… Le lacrime di Federica la dicono tutta”, ma c’è chi è andato giù pensante scrivendo “tornatene in piscina a fare l’arrogante! Non mi sono piaciuti commenti e montaggio su Madonia. Too much”. In particolare sono tantissimi i commenti a favore di Angelo Madonia: “Sai le risate che si sta facendo Angelo Madonia”, ma c’è anche chi la invita a lasciare il programma “Per carità. Federica torna a nuotare perché sei proprio negata a ballare”. Da che parte state?