Federica Pellegrini: “Sono gelosa di Matteo Giunta, lui è imperturbabile”/ “Ecco cosa insegnerò a mia figlia”

Federica Pellegrini pronta a diventare mamma: “Spero che la bimba cambi mio marito Matteo Giunta”

Federica Pellegrini non vede l’ora di diventare mamma. La 35enne, infatti, tra pochi giorni diventerà mamma per la prima volta di una bambina di cui è già innamorata e a cui sa già bene cosa insegnare e che spera cambi il marito Matteo Giunta. In un’intervista concessa a La Stampa, infatti, la ‘Divina’ ha confessato: “La bimba cambierà mio marito? Lo spero. Quando nuotavo riuscivo a destabilizzarlo ogni tanto, ora è tornato imperturbabile come è di carattere.. Una figlia femmina qualche cardine glielo toglie”

Federica Pellegrini: “Grazie a mio marito Matteo ho capito cos’è il vero amore”/ “A mia figlia dico..."

Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno insieme dal 2017 ed hanno convolato a nozze nel 2022 ed adesso tra pochi giorni diventeranno genitori di una bambina. Durante l’intervista, però, la campionessa di nuoto a sorpresa ha rivelato che è più gelosa lei del marito che non viceversa. Parlando dell’amicizia con Alberto Tomba ha smentito che ci sia mai stato un flirt: “No, la vera amicizia è scattata tardi. Io stavo quasi per ritirarmi ero impegnato e nonostante qualche bislacco gossip Matteo non è mai stato geloso di lui. Quella gelosa sono io.”

Federica Pellegrini, quando partorisce?/ "Ormai ci siamo...", manca pochissimo alla nascita del bebè

Federica Pellegrini confessa: “Ecco cosa insegnerò a mia figlia”

Quando si diventa genitori accanto alla gioia dell’evento c’è anche la paura e la responsabilità di occuparsi e crescere i propri figli con valori e principi sani. E Federica Pellegrini non fa eccezione, durante l’intervista a La Stampa ha si è definita sconvolta, come tutti, per il brutale omicidio di Giulia Cecchettin e poi ha parlato del fenomeno del femminicidio definendolo ‘un’epidemia’. Su che tipo di educazione darà alla figlia ha rivelato: “Sono stata educata all’etica del buongusto. Ringrazio mamma per avermele insegnata e voglio tramandare a mia figlia c’è un limite tra eleganze e volgarità.”

Federica Pellegrini: "Giulia Cecchettin ha scosso le coscienze"/ "Possesso della donna anche tra i giovani"

Federica Pellegrini ha poi aggiunto che alla figlia preferisce darle gli strumenti per interagire con questo tipo di società non avendo molte speranze che da qui ai prossimi anni cambi veramente qualcosa. Toccando note più dolci e leggere, invece, ha concluso l’intervista rivelando come ha reagito la sua famiglia alla notizia della gravidanza e che la più felice di tutti era la madre Cinzia: “Ha pianto. Aspettava la nipotina da quattro cani, povera ha curato cuccioli prima di diventare nonna.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA