Federica Pellegrini quando partorisce? Attesa lunga/ Lei e marito Matteo Giunta: “È ora di sloggiare”

Data del parto di Federica Pellegrini sempre più vicina: “Meringhetta è ora di sloggiare”

‘Meringhetta’, così è stata soprannominata da mamma e papà la figlia che porta in grembo la Divina, si sta facendo attendere più del dovuto. Infatti la nascita della figlia di Federica Pellegrini era prevista per fine dicembre ma la piccola ancora si fa attendere. E nel frattempo la campionessa olimpica insieme al marito Matteo Giunta inganna l’attesa sui social postando tenere foto di lei con il pancione e quelle più simpatiche del marito in cui non vedono l’ora di conoscere ed abbracciare la loro prima figlia.

Nel dettaglio, Federica Pellegrini in queste ora ha postato una tenera foto con il pancione in vista in cui simpaticamente chiede alla figlia di ‘sloggiare’. Per augurare un buon anno nuovo a tutti i suoi follower la nuotatrice ha scritto: “C’è solo una foto che può sintetizzare questo 2023…. ♥️Però adesso Meringhetta del mio cuore è ora di sloggiare.” Molti utenti e suoi fan si aspettavano tutt’altra foto, l’annuncio della nascita della piccola ma sicuramente l’idea del post ha strappato più di un sorriso ai suoi seguaci. Insomma, quando partorisce Federica Pellegrini? Per lei ed il marito Matteo Giunta ormai è solo questione di giorni per diventare genitori.

Federica Pellegrini quando partorisce? Il marito Matteo Giunta ironizza: “Non sono pigro ma molto rilassato”

Federica Pellegrini la scorsa settimana da Silvia Toffanin a Verissimo ad annunciato piena di entusiasmo e gioia che il parto della figlia era previsto per fine anno, più precisamente per l’ultima settimana di dicembre ma invece ‘Meringhetta’ si sta facendo attendere. Nel simpatico post visibile alla fine del paragrafo, quindi la nuotatrice per sottolineare la ‘pigrizia’ della piccola ha chiamato il causa il marito Matteo Giunta con un simpatico hashtag: #pigracomepapà. A questo punto però lo sportivo ha commentato ironico: “Che faccia da pirla… 🥰 Ps.Io non sono pigro, sono solo molto rilassato 😎 #fengshui”

Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno insieme dal 2017 ma si conoscevano già da prima. La coppia ha deciso di sposarsi nel 2022 ed adesso ha annunciato di aspettare una bambina che nascerà a breve. Sulla piccola l’allenatore di nuoto in una recente intervista ha confessato: “Ci vogliamo godere ogni singolo momento di questa attesa anche se non vediamo l’ora che arrivi.”













