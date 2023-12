Matteo Giunta, marito Federica Pellegrini/ “Non vediamo l’ora che arrivi nostra figlia”

Matteo Giunta e Federica Pellegrini: la coppia attende la nascita della prima figlia

Matteo Giunta è il marito di Federica Pellegrini. La coppia dopo il matrimonio è in attesa della prima figlia. Una gravidanza che la coppia ha annunciato sui social dopo una serie di indiscrezioni che alla fine hanno dovuto confermare con tanto di post e foto di pancione in bella vista. “”Era appena caduto il record sui 200 stile libero che Federica deteneva da 14 anni. Il suo è stato un modo diverso dal solito, simpatico e goliardico per dire a tutti: attenzione, qui sta arrivando una bambina che quel record lo riporterà a casa. Siamo al quarto mese. Quindi nascerà tra dicembre e gennaio. Abitiamo a Verona, nascerà qui”, ha dichiarato il preparatore atletico dalle pagine del Corriere Adriatico.

Federica Pellegrini quando partorisce?/ La campionessa di nuoto: "proverò a farlo in acqua"

Non solo, Matteo parlando della futura figlia ha anche confessato: “forse farà nuoto ma l’importante è che faccia sport. Quale, lo deciderà lei. Poi, se vogliamo chiuderla alla Nolan magari tra 20 anni batterà il record mondiale. Ma non vorrei che il tempo passasse così in fretta. Ci vogliamo godere ogni singolo momento di questa attesa anche se non vediamo l’ora che arrivi”.

Federica Pellegrini, Natale in famiglia con Matteo Giunta/ La foto col pancione a pochi giorni dal parto

Mattia Giunta e Federica Pellegrini: dall’incontro al matrimonio

L’incontro tra Matteo Giunta e Federica Pellegrini è avvenuto grazie all’ex fidanzato Filippo Magnini. Proprio il nuotatore ha presentato alla campionessa il cugino di professione preparato atletico professionista. Dopo la fine della storia d’amore con Magnini iniziano a circolare le prime voci ed indiscrezioni di un possibile flirt tra Matteo e Federica. Un flirt che i due tengono a lungo ben nascosto fino alla decisione di confermarlo con tanto di foto pubblicata sui social.

Poi la decisione di sposarsi. La coppia si è unita in matrimonio il 27 agosto del 2022 con una bellissima cerimonia celebrata nella magica Venezia presso la chiesa di San Zaccaria.

Federica Pellegrini, quando nascerà la sua prima figlia?/ "Tra Natale e Capodanno, la data indicativa è..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA