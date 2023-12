Federica Pellegrini quando partorisce?/ La campionessa di nuoto: “proverò a farlo in acqua”

Federica Pellegrini prossima al parto della prima figlia

Federica Pellegrini è in dolce attesa della prima figlia nata dall’amore con Matteo Giunta. La campionessa rivela: “ormai ci siamo”. Proprio così: mancano pochissimi giorni alla nascita della tanto attesa e desiderata bambina. Un’attesa che la Pellegrini ha stemperato anche sui social pubblicando un tenerissimo scatto con tanto di pancione pronto a lasciare spazio ad una nuova vita. A pochi giorni dal Natale, la campionessa di nuoto di Spinea si è mostrata senza trucco seduta sul divano con indosso una felpa della nazionale italiana. Il pancione in bella mostra e talmente grande da riuscire a mantener un bicchiere con tanto di commento della Pellegrini che ha scritto “le grandi soddisfazioni della vita”.

Intanto la Pellegrini è pronta al grande giorno. Ma quanto manca per la sua gravidanza? Stando ad alcuni calcoli, la fine della gravidanza della campionessa è fissata per l’ultima settimana di dicembre con una data variabile entro il Capodanno.

Federica Pellegrini:”Se il parto sarà in acqua? Sì, io proverò a farlo in acqua!”

Nelle scorse settimane, Federica Pellegrini è stata ospite di VivaRai2 da Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari parlando proprio della gravidanza e della nascita della figlia nata dall’amore con il marito Matteo Giunta. La Pellegrini ha confessato di essere pronta a fare un parto in acqua: “Se il parto sarà in acqua? Sì, io proverò a farlo in acqua!”. Lo showman siciliano che ha prontamente ironizzato dicendo: “la bambina nascerà e subito dopo farà il record con il cordone ombelicale ancora attaccato”. Immediata la replica divertita della campionessa di nuoto che ha detto: “La vedo un po’ più complicata da quello che mi hanno spiegato. La vedo un po’ più complessa”.

La battuta finale è spettata a Fiorello che ha dato: "No, vedrai che lo farà con tutto il cordone ombelicale attaccato". Che dire: oramai ci siamo! Non resta che augurare il meglio alla campionessa!











