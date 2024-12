Federica Pellegrini e la rivelazione sulla figlia Matilde

Mentre la sua avventura a Ballando con le stelle prosegue non senza difficoltà e turbolenze, visto che Federica Pellegrini si è ritrovata a fare i conti con i problemi relativi ai suoi compagni di ballo, la Divina continua a dedicare energie e amore all’amata figlia Matilde. Il settimanale Chi ha scavato nella vita di Federica Pellegrini, con l’ex campionessa che si è espressa sulla bimba nata dalla storia d’amore con il marito Matteo Giunta. “Le insegnerò a nuotare certamente, poi non so se sarà un’atleta” ha detto Federica Pellegrini che comunque ha già dimostrato di voler pensare al futuro della figlia.

Daniele Pecci, chi è e carriera/ Il successo tra tv e cinema: "A fare la differenza è la forza di volontà"

Cosa accadrà in futuro alla figlia di Federica Pellegrini non è dato sapersi, ma quello che sappiamo è che la nuotatrice si dedicherà con grande sacrificio alla crescita della sua Matilde, pronta a festeggiare un anno di vita nelle prossime settimane.

Federica Pellegrini e la nuova avventura a Ballando con le stelle

Dopo l’allontanamento da Angelo Madonia e lo sfortunato infortunio di Samuel Peron a Ballando con le stelle, Federica Pellegrini si è ritrovata a danzare al fianco di Pasquale La Rocca. Il danzatore si è espresso in una intervista concessa tra le colonne de Il Fatto Quotidiano, dove ha commentato l’esperienza al fianco della Divina nel dancing show condotto da Milly Carlucci:

Marco Salvati replica a Sonia Bruganelli: "Saranno i miei legali a parlare"/ Risposta dopo l'accusa a Belve

“Abbiamo provato qualche ora prima di andare in scena e il suo atteggiamento, il suo essere, non mi hanno sorpreso perché è una icona e una grandissima campionessa, Federica si è adattata alla nuova coreografia, portando a casa un bel risultato” le parole del ballerino su Federica Pellegrini. Intanto tra un ballo e l’altro nel programma di Rai1, l’ex campionessa olimpica si gode la crescita della piccola figlia Matilde, con la quale non manca la voglia di crescere e imparare, tutte cose che la Divina conosce alla perfezione.