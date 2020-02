Federica Pellegrini senza slip?/ Foto birichina su Instagram, poi la spiegazione

Un post pubblicato su Instagram nella giornata di ieri dalla campionessa di nuoto Federica Pellegrini, ha catalizzato l’attenzione per qualche ora. La bella nuotatrice veneta si è infatti mostrata sul letto appena sveglia, con addosso solo una maglietta e degli slip. “Buongiorno e buona domenica a tuttiiii – la didascalia a corredo dell’immagine pubblicata sui social – ora è una vera domenica … prima sveglia 6:05 per antidoping… collasso a letto e seconda sveglia ore 9:30… musica e tutto scompare…. musica e tutto scompare…. #lastweek lontana dal mio ‘cane venuto dallo spazio’”. Fin qui nulla di strano se non che la Federica nazionale abbia deciso di indossare delle mutandine color carne. Un particolare che non è sfuggito ai più, soprattutto ai maschietti, che già si erano scatenanti ipotizzando che la nuotatrice non indossasse alcuna biancheria intima, facendolo notare per sbaglio in foto. Dopo un tam tam mediatico alla fine è stato svelato l’arcano: gli slip della Fede c’erano, ed erano appunto di color carne.

FEDERICA PELLEGRINI FRA ITALIA’S GOT TALENT E TOKYO 2020

A farlo notare è stata una follower della Pellegrini, che ha scritto “Sono color carne le mutande”, con la replica della stessa Fede che ha commentato “Meno male una donna in soccorso”. La 31enne di Mirano è impegnata in queste settimane in televisione nelle vesti di giudice di Italia’s Got Talent: “Sono stata molto felice di accettare di far parte della giuria di Italia’s Got Talent – ha detto ieri la stessa Pellegrini in un’intervista concessa a Quotidiano.net – per il secondo anno. Altri progetti? Chissà. Per ora ho imparato a non avere troppa paura del pubblico e a mascherare la mia timidezza. Forse mi hanno visto più umana, meno ’distante’ e la gente mi ha premiata”. Ovviamente il grande progetto per l’anno in corso restano le olimpiadi che si terranno a Tokyo la prossima estate, forse l’ultimo grande evento prima dell’addio alle vasche: “Voglio arrivarci un passo per volta – ha detto a riguardo la campionessa – un po’ per scaramanzia e un po’ perché nello sport non ci sono mai certezze. Ho detto che sarà la mia ultima Olimpiade: se dovessi considerare l’amore che provo per il nuoto andrei avanti, mai dire mai”.

