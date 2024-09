Federica Petagna, chi è la fidanzata di Alfonso D’Apice e protagonista di Temptation Island 2024

Federica Petagna, assieme al fidanzato Alfonso D’Apice, è una delle protagoniste di Temptation Island 2024, che torna in onda questa sera su Canale 5 con la terza puntata di questa edizione autunnale. La coppia sta affrontando un viaggio nei sentimenti turbolento, segnato dalla gelosia di lui e dal desiderio di riscatto di lei, che si sente limitata nella sua libertà a causa dell’eccessivo controllo del fidanzato. Ma che cosa sappiamo di Federica Petagna, che il pubblico sta imparando a conoscere meglio in queste settimane di messa in onda?

Come rivelato nella clip di presentazione, Federica ha 20 anni ed è originaria di Napoli. La sua storia d’amore con il fidanzato Alfonso è iniziata circa otto anni fa e hanno iniziato anche a sperimentare la convivenza da quasi un anno. Tuttavia, sente di non essere pienamente libera di comportarsi come tutte le ragazze della sua età: “Tante cose non le ho fatte perché lui non me le permette, ad esempio andare a mangiare una pizza con le amiche, andare a mangiare un gelato, andare a ballare cosa impossibile, o anche una vacanza sono cose che non ho mai fatto, se non con lui“.

Federica Petagna, il suo percorso a Temptation Island 2024

Federica Petagna ha intrapreso questo percorso a Temptation Island 2024 per comprendere in che direzione potrà andare la sua relazione con Alfonso D’Apice, ma anche per mettere alla prova la sua gelosia. In particolare, nel villaggio, ha sfoggiato per la prima volta alcuni costumi da bagno segretamente acquistati prima della partenza e messi in valigia all’insaputa del fidanzato; Alfonso ha scoperto questo segreto osservando alcuni video nel pinnettu e non ha ben digerito la bugia della ragazza.

Inoltre, Federica ha instaurato sin dai primi giorni un rapporto di confidenze e complicità con il single Stefano; con lui ha parlato del fidanzato Alfonso, della sua gelosia e di cosa non va nel loro rapporto, aprendosi molto e divertendosi assieme al gruppo, ritrovando un po’ di spensieratezza. Nella terza puntata, in onda stasera, riflettori nuovamente puntati su questa coppia che si sta rivelando una delle protagoniste di questa edizione.

