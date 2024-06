Federica Schievenin, chi è la moglie di Nicolò Barella/ “La nostra storia d’amore tra gioie e dolori…”

Da poco hanno realizzato il sogno di allargare la famiglia, Nicolò Barella e la moglie Federica Schievenin infatti sono diventati genitori per la quarta volta. Un desiderio che cullavano da tempo, non senza paura, considerando che lei aveva già perso un bimbo, con tutti gli strascichi emotivi del caso. Per fortuna, l’arrivo di Romeo è stato privo di complicazioni e adesso la coppia può godersi il momento in tutta serenità.

Eppure non sono pochi i momenti in cui la moglie di Nicolò Barella ha ripensato alle gioie e ai dolori che hanno caratterizzato la sua storia d’amore con il centrocampista dell’inter. Momenti che non può dimenticare perché troppo freschi e perché fanno ancora male (infatti si vocifera che la moglie del calciatore fosse incinta di due gemelli). “Siete arrivati insieme… ed è stata un’emozione Immensa…durante questo viaggio il più piccolo ci ha lasciato”, ha scritto Federica su Instagram.

Così ora Nicolò Barella ha un piccolo grande tifoso in più: la gioia e il dolore condiviso con sua moglie Federica

“Per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce, pochi mesi fa, è stato riaprire una ferita“, si legge sui canali di social della Schievenin, che ripercorre un periodo personale difficilissimo emotivamente. “Sono stati mesi difficili anzi un anno difficilissimo, con tuo papà vicino è stato tutto un po’ più semplice. Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti. Ti stiamo aspettando piccolo Barella”, aveva scritto la moglie di Nicolò Barella.

Il piccolo Romeo è nato il sei giugno alle 14.05, per la gioia di mamma Federica e papà Nicolò, così ora il cenctrocampista ha un piccolo grande tifoso in più agli Europei, oltre agli altri figli e alla sua amata moglie.











