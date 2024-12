Tra gli ospiti odierni nel salottino di Monica Setta per la trasmissione ‘Storie di donne al bivio‘ ci sarà l’ex deputata Federica Zanella che nel corso degli anni ha saputo crearsi un curriculum di esperienze di altissimo livello che sono sfociate anche in una lunga parentesi da Deputata al fianco della Lega: tra queste righe cercheremo proprio di indagare nel dettaglio la lunga carriera dell’ex deputata, scoprendo anche le (pochissime) informazioni che abbiamo sul privato di Federica Zanella che sembra custodire gelosamente tanto da apparire solo in pochissime occasioni sui suoi profili social.

Partendo proprio da qui – infatti -, dobbiamo precisare fin da subito che la vita privata di Federica Zanella sembra essere in larghissima parte un vero e proprio mistero: per certo sappiamo che è nata nel dicembre del 1971 in quel di Negrar di Valpolicella e che qualche anno più tardi ha conseguito la laurea con lode in lettere classiche all’università di Bologna; mentre sembra anche che da qualche anno intrattiene una relazione con il fotografo tedesco Uli Weber conosciuto – ha raccontato lui in una rara intervista rilasciata al Corriere nel 2022 – durante un pranzo a Palermo, ma non pare che la coppia si sia mai sposata, né che abbia un figlio.

Chi è Federica Zanella: tutta la carriera dal giornalismo fino alla Camera dei deputati

D’altra parte, è la carriera di Federica Zanella a parlare per lei, iniziata fin subito dopo la laurea nell’ambito del giornalismo e giunta – appunto – fino ai banchi della Camera dei deputati: per oltre 20 anni ha svolto continuativamente la carriera giornalistica passando dalle piccole emittenti private lombarde alla vera e propria ‘classica’ carta stampata, fino anche agli uffici delle agenzie di stampa; mentre dal 2008 ha intrapreso anche la carriera di consulente nella comunicazione e nelle relazioni istituzionali prima di diventare – nel 2013 – presidente del Corecom Lombardia.

Chiusa cinque anni più tardi l’esperienza al Corecom, Federica Zanella è stata eletta nella 18esima legislatura (ovvero i governi Conte I e II e il Draghi) tra le file della Lega per il collegio uninominale Lombardia 1-14 nel ruolo di esperta in telecomunicazioni ed editoria; mentre dal 2023 è membro attivo del consiglio di amministrazione di Trenitalia, oltre che membro del comitato Rischi e Sostenibilità dell’azienda.