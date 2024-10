L’ultimo blocco della puntata odierna de La Volta Buona ha accolto in studio un trittico protagonista dal mattino targato Rai: Monica Setta, Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli. Insieme nel salotto di Caterina Balivo si sono lasciati andare a battute, simpatici aneddoti e piccoli racconti soprattutto con l’ingresso della dottoressa Cozzolino che ha ben analizzato alcuni aspetti dei tre personaggi sul divano de La Volta Buona.

Tra i tanti racconti, colpisce un riferimento di Monica Setta; la conduttrice de ‘Storie di donne al bivio’ ha pescato una carta dal tavolo con una domanda piuttosto mirata: “Qual è stata la più grande follia in amore”. A tal proposito, la giornalista ha avuto pochi dubbi nel rispondere: “Per esempio mi sono sposata. Sì, è una follia sì considerando per come è andata a finire!”. Commenta così Monica Setta, con una buona dose d’ironia che inevitabilmente ha contagiato i presenti in studio.

Monica Setta a La Volta Buona, frecciatina all’ex marito Giuliano Torlontano?

Chiaramente Caterina Balivo non poteva non approfondire la simpatica risposta di Monica Setta a proposito del matrimonio paragonato ad una ‘follia d’amore’. “Incontro un uomo il 2 febbraio del 95, mi sposto a giugno dello stesso anno, un po’ folle no? Mamma la prese bene perché era innamorata dell’amore, poi anche lei si era sposata con il primo amore di gioventù…”. Motiva così la sua risposta Monica Setta, per poi aggiungere con una evidente tristezza e nostalgia: “Tra l’altro oggi sono 6 anni che papà è mancato. L’amore vale sempre la pena viverlo, quindi mia mamma era contenta”.

Ma a chi si riferisce Monica Setta? Considerando gli inizi, dovrebbe trattarsi dell’ex marito Giuliano Torlontano con il quale ha dato alla luce anche la sua unica figlia, Gaia. Anche lui giornalista, il legame è giunto alla conclusione pochi anni dopo le nozze: “Il divorzio è stato difficile” – ha raccontato in passato Monica Setta – “Non ne ho mai parlato apertamente, forse ne parlerò in un libro”.