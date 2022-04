Federico Chimirri (Masterchef)/ “Mi hanno contattato per Uomini e Donne, ma…”

Federico Chimirri, ex concorrente di Masterchef, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel pomeriggio di oggi, venerdì 1° aprile 2022. Dopo l’esperienza televisiva ai fornelli più celebri del Belpaese, per il ragazzo l’amore procede a gonfie vele: “Sono fidanzato con la mia Giulietta (Giulia Cavaglià, ndr) e viviamo assieme”, ha spiegato.

Manuel Pia, chi è?/ “Dalila Di Lazzaro eccezionale, amo il suo cuore”. E lei...

Anche sul fronte professionale il periodo si sta rivelando particolarmente propizio per Federico Chimirri, che ha parlato di un progetto che intende unire musica e cibo: “Il 15 aprile uscirà il mio primo disco, ‘Frequenze culinarie’, che abbinerà le mie due passioni. Il mio cuoco preferito è Ferran Adrià, spagnolo, che seguo sin da piccolino”, ha confessato.

Dalila Di Lazzaro “Ho subito operazione andata male”/ “Dolore cronico, ti annienta"

FEDERICO CHIMIRRI: “ANDREI A L’ISOLA DEI FAMOSI E AL GF VIP. IN HONDURAS CUCINEREI…”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Federico Chimirri ha affermato di essere rimasto in contatto con i suoi ex compagni di avventura a Masterchef e di tanto in tanto “facciamo delle rimpatriate. Non cuciniamo, però: ordiniamo su Glovo e stiamo a casa! Adesso stiamo provando a metterci d’accordo per trovarci e cucinare. Nel nostro mestiere, l’impiattamento è fondamentale: il cibo entra prima dagli occhi che dalla bocca”.

Cosa userebbe Federico Chimirri a tavola per sedurre una donna? “La location è sicuramente molto importante… Per cui userei candele, musica, una location con una bella vista e qualche piatto afrodisiaco”. A livello di reality show “farei L’Isola dei Famosi, anche se lì non c’è la possibilità di cucinare. Tuttavia, per mangiare sulle spiagge dell’Honduras inventerei tantissime ricette col pesce: tartare, carpaccio…”. Infine, un retroscena: “Mi era stato proposto di fare Love Island e Uomini e Donne, ma io sono fidanzato. GF Vip? Mi piacerebbe, conquisterei tutti con la mia cucina e nessuno potrebbe così mai nominarmi… Altrimenti, se qualcuno mi nominasse, perderebbe il cuoco!”.

Il Cantante Mascherato 2022, finale/ Diretta e vincitore: ultimi svelamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA